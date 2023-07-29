Консоли и аксессуары по Marvel's Spider-Man 2 уже продаются по завышенным ценам ©

Аксессуары и консоли, посвященные Marvel's Spider-Man 2 , поступили в предварительный заказ, но уже через час их стали перепродавать по завышенным ценам.

Приветствуем вас в мире скальпинга, где последней жертвой стали фанаты Marvel's Spider-Man 2, с нетерпением ожидающие выхода продолжения. Напомним, что 27 июля PlayStation разместила на сайте PlayStation Direct предметы предварительного заказа для PS5 по игре Spider-Man 2, в том числе боковые панели для консоли, по цене $64,99. Не прошло и часа, как лимитированная серия аксессуаров была распродана, а на eBay их перепродавали более чем в два раза дороже, о чем свидетельствует твит аналитика Circana Мэта Пискателлы (Mat Piscatella), приведенный ниже. И да, люди действительно покупают их по таким ценам.

Другие товары, например, контроллер Spider-Man 2 DualSense, тоже перепродаются на eBay по двойной цене. Изначально цена контроллера в магазине PlayStation Direct была $79,99, прежде чем он был полностью распродан, а сейчас на eBay можно найти предложения по цене более $160. Еще хуже обстоит дело с консолью Spider-Man 2 Limited Edition PS5, которая, будучи изначально доступной по цене $599,99 на PlayStation Direct, теперь предлагается на eBay по цене более $1000. За все три устройства и аксессуара для новой игры Insomniac приходится платить более чем в два раза больше.

Комментариев от Sony или Insomniac по поводу такого скальпинга пока не поступало. Стоит отметить, что все три вида аппаратного обеспечения и аксессуаров были явно указаны как "Limited Edition", а значит, вероятность того, что они снова поступят в продажу, крайне мала, особенно если речь идет о PlayStation Direct.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет в конце этого года, 20 октября, эксклюзивно для PS5. А вот новые аксессуары и сама консоль появятся в продаже 1 сентября.