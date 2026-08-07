Костюм Человека-паука из "Нового дня" улучшили в Marvel's Spider-Man 2

Insomniac Games прислушалась к отзывам игроков и обновила костюм Fresh Start из фильма «Человек-паук: Новый день» в Marvel’s Spider-Man 2.

После появления наряда в игре фанаты заметили заметные отличия от экранного оригинала, прежде всего в оттенках отдельных элементов. Некоторые игроки посчитали, что разработчики слишком сильно изменили цветовую гамму костюма.

В обновлении версии 1.005.001 Insomniac внесла изменения именно на основе отзывов сообщества. Теперь костюм должен значительно ближе соответствовать его внешнему виду в фильме.

Сравнением «было / стало» поделился пользователь Phil_lane_. По его мнению, новая версия выглядит заметно лучше, хотя синие элементы теперь кажутся некоторым игрокам слишком яркими.

При этом он отметил, что разница может быть частично связана с игровым освещением, а улучшение в целом получилось существенным. Кроме того, обновлённый костюм получил опцию повреждений, благодаря которой его внешний вид меняется во время прохождения.

Ранее игроки также сравнивали этот наряд с фанатской версией костюма из Fortnite, отмечая, что Epic Games удалось довольно точно передать образ из «Человека-паука: Новый день».