Костюм симбиота из Marvel's Spider-Man 2 почти примерил на себя Том Холланд в трилогии фильмов ©

Marvel's Spider-Man 2 обещает рассказать обособленную историю о Человеке-пауке Питера Паркера, Майлзе Моралесе и их противостоянии с Веномом. Удивительно, что проект неожиданно был связан одной примечательной деталью с последней трилогией фильмов "Человек-паук" с Томом Холландом. Как оказалось, в картине "Человек-паук: Нет пути домой" актер мог носить костюм симбиота, идентичный по дизайну костюму из новой игры Insomniac Games.

Об неожиданной связи Marvel's Spider-Man 2 и последних фильмов о Человеке-пауке стало известно из недавно вышедшего артбука The Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie. В нем был показан проработанный концепт знаменитого черного костюма героя. Как объясняют художники, их иллюстрация демонстрирует альтернативный вариант наряда Паука Тома Холланда для фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Эта версия костюма выполнена в полностью черном цвете и имеет фирменный белый логотип паука на груди. Дизайн оказался поразительно похож на недавно представленный костюм симбиота в Marvel's Spider-Man 2, который имеет точно такие же элементы, за исключением глаз.

Не исключено, что поскольку дизайн для черного костюма не пригодился в фильме, его подхватили разработчики Marvel's Spider-Man 2. Некоторые фанаты уже строят теории, что в новой игре может быть больше отсылок к трилогии фильмов про Паука Тома Холланда и даже упоминаться события, затронувшие все альтернативные вселенные.

Найдем ли мы отсылки к фильмам в Marvel's Spider-Man 2, мы сможем узнать уже после релиза проекта. Выход игры запланирован на 20 октября на PS5.