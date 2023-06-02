Костюм симбиота в Marvel's Spider-Man 2 олицетворяет "силу" и включает "неожиданные" элементы ©

В Marvel's Spider-Man 2 есть много интересного, будь то новые злодеи, такие как Крейвен, карта мира, которая примерно в два раза больше, чем в предыдущих играх, или свободное переключение между Майлзом и Питером. Однако главным героем является костюм Симбионта, который наделяет Питера новыми способностями и изменяет его личность.



Режиссер Райан Смит пролил немного больше света на костюм Симбионта и рассказал, что его геймплей основан на "силе и трансформации". "Какие действительно мощные приемы мы можем себе представить? Как мы можем представить, как они работают с щупальцами Симбионта и меняют ощущения от игры".



Два примера включают удар симбионта, который может "поразить одну цель [и] приклеить ее к стене". И есть удар, который запускает толпу врагов в воздух. "И это то, что позволяет вам переключать передачи в бою Человека-паука... Это то, чего у нас не было раньше, и что мы можем привнести с Симбионтом".



Креативный директор Брайан Интихар также знает о том, какие ожидания возлагаются на Симбионта.

Мы понимаем, что ожидания от Симбиота высоки, и мы хотели, чтобы он отличался от того, что вы обычно видите. Питер и Майлз, большая часть их наборов приемов основана на плавности, скорости, акробатике, а Симбиот - это мощь, сила, агрессия, и я думаю, мы хотели убедиться, что с точки зрения геймплея это будет представлено.

Есть "гораздо более агрессивные и граничащие с жестокостью" приемы, которые может выполнять Питер. Однако не думайте, что костюм слишком мощный - Insomniac балансирует вокруг силы, и игра не будет "казаться легкой прогулкой".



В Marvel's Spider-Man симбионт был замечен в связи с другим персонажем. Каково его влияние на сюжет сиквела? Интихар сказал:

Мы стараемся, чтобы во всем, что мы делаем, будь то геймплей, была повествовательная причина. Это очевидно, как вы видели в геймплее, [симбионт] сильно влияет на бой, но это повлияет на сюжет и на то, как будет развиваться история.



И я думаю, если вы посмотрите на историю Симбионта из комиксов, то в ней определенно есть агрессия, элементы привыкания, которые, как вы видите, меняют личность [Питера]. Но я думаю, что в этой игре мы продолжим исследовать, как это влияет на людей вокруг Питера? Влияние на Майлза, влияние на Эм-Джей, влияние на других".

Хотя Insomniac не раскрыла, как Питер получит костюм, Интихар сказал, что это уважение к "ДНК" франшизы, но при этом он не боится "смешивать вещи". Однако это более органично, и происхождение будет "связано с тем, почему он выглядит определенным образом".

Я скажу вам, что в этом костюме есть нечто большее, чем мы показали в визуальном плане, чем мы показали в геймплее. Это сочетание того, что мы действительно хотим, чтобы костюм был знакомым, знаете, черным и [белым] символом паука, но в то же время добавляем в него элементы, некоторые ожидаемые, некоторые неожиданные, а некоторые еще не раскрыты.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет осенью 2023 года для PS5.