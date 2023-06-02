Костюм симбиота в Marvel's Spider-Man 2 олицетворяет "силу" и включает "неожиданные" элементы

В Marvel's Spider-Man 2 есть много интересного, будь то новые злодеи, такие как Крейвен, карта мира, которая примерно в два раза больше, чем в предыдущих играх, или свободное переключение между Майлзом и Питером. Однако главным героем является костюм Симбионта, который наделяет Питера новыми способностями и изменяет его личность.
Режиссер Райан Смит пролил немного больше света на костюм Симбионта и рассказал, что его геймплей основан на "силе и трансформации". "Какие действительно мощные приемы мы можем себе представить? Как мы можем представить, как они работают с щупальцами Симбионта и меняют ощущения от игры".
Два примера включают удар симбионта, который может "поразить одну цель [и] приклеить ее к стене". И есть удар, который запускает толпу врагов в воздух. "И это то, что позволяет вам переключать передачи в бою Человека-паука... Это то, чего у нас не было раньше, и что мы можем привнести с Симбионтом".
Креативный директор Брайан Интихар также знает о том, какие ожидания возлагаются на Симбионта.
Мы понимаем, что ожидания от Симбиота высоки, и мы хотели, чтобы он отличался от того, что вы обычно видите. Питер и Майлз, большая часть их наборов приемов основана на плавности, скорости, акробатике, а Симбиот - это мощь, сила, агрессия, и я думаю, мы хотели убедиться, что с точки зрения геймплея это будет представлено.
Есть "гораздо более агрессивные и граничащие с жестокостью" приемы, которые может выполнять Питер. Однако не думайте, что костюм слишком мощный - Insomniac балансирует вокруг силы, и игра не будет "казаться легкой прогулкой".
В Marvel's Spider-Man симбионт был замечен в связи с другим персонажем. Каково его влияние на сюжет сиквела? Интихар сказал:
Мы стараемся, чтобы во всем, что мы делаем, будь то геймплей, была повествовательная причина. Это очевидно, как вы видели в геймплее, [симбионт] сильно влияет на бой, но это повлияет на сюжет и на то, как будет развиваться история.
И я думаю, если вы посмотрите на историю Симбионта из комиксов, то в ней определенно есть агрессия, элементы привыкания, которые, как вы видите, меняют личность [Питера]. Но я думаю, что в этой игре мы продолжим исследовать, как это влияет на людей вокруг Питера? Влияние на Майлза, влияние на Эм-Джей, влияние на других".
Хотя Insomniac не раскрыла, как Питер получит костюм, Интихар сказал, что это уважение к "ДНК" франшизы, но при этом он не боится "смешивать вещи". Однако это более органично, и происхождение будет "связано с тем, почему он выглядит определенным образом".
Я скажу вам, что в этом костюме есть нечто большее, чем мы показали в визуальном плане, чем мы показали в геймплее. Это сочетание того, что мы действительно хотим, чтобы костюм был знакомым, знаете, черным и [белым] символом паука, но в то же время добавляем в него элементы, некоторые ожидаемые, некоторые неожиданные, а некоторые еще не раскрыты.
Marvel's Spider-Man 2 выйдет осенью 2023 года для PS5.
Кто-то играл Prototype.
Да да да) где то я уже это видел))
Когда плохо знаком со способностями Человека паука и Симбиотов, то можно подумать что только в одной игре такие фишки были, Spider man web of shadows раньше вышел Prototype, у Spider man shattered dimensions такие же способности, да даже в мультиках и комиксах старых про паука они есть, тут скорее создатели Prototype за основу взяли способности симбиотов или идеи из игры web of shadows. Так что Insomniac используют уже очень давно придуманные способности симбиота в игре и это не как не связано с Prototype...
Spider man web of shadows
Spider man shattered dimensions
Чот слишком много про паука
как будто пометом обмазали....