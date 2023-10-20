Креативный директор Spider-Man 2 высказал свое мнение о соотношении стоимости и продолжительности игры

Брайан Интихар, креативный директор Insomniac Games, в интервью BBC обсудил извечный вопрос соотношения цены и продолжительности видеоигры и, в частности, Marvel's Spider-Man 2.

Как вы наверняка знаете, Marvel's Spider-Man 2, как и другие эксклюзивы для PlayStation и большинство ААА-игр, продается по стандартной цене 69,99 долларов. Что касается продолжительности игры, то, по оценкам IGN, при очень быстром прохождении можно добраться до титров за 18 часов, а на 100%-ное прохождение и получение заветного платинового трофея уйдет от 25 до 30 часов.

Но так ли важно, чтобы игра длилась определенное количество часов по отношению к финансовым затратам? Для Интихара вопрос стоит иначе: Inomniac Games стремится сделать качественную игру, которая полностью удовлетворит потребителя, независимо от количества часов, необходимых для ее прохождения.

Для нас главное - это опыт, который мы хотим получить, и качество, которого мы хотим достичь. Очевидно, что мы также думаем о таких вещах, как "эй, кто-то собирается потратить столько денег на игру", поэтому мы хотим дать им опыт, который того стоит. Наша работа заключается в том, чтобы убедиться, что покупатель чувствует, что, независимо от продолжительности игры, она стоит потраченных денег, что она стоит вложенных средств.

Как уже говорилось, продолжительность Marvel's Spider-Man 2 составляет от 18 до 30 часов в зависимости от того, хотите ли вы участвовать в побочных действиях и в каком темпе будете проходить игру. В ближайшие месяцы Insomaniac Games также предложит причины вернуться в Нью-Йорк с появлением режима "Новая игра+" к концу 2023 года, а также возможных расширений, которые пока не анонсированы.