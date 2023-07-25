Крейвен-охотник будет главным "катализатором всего происходящего" в сюжете Marvel's Spider-Man 2 ©

Можно с уверенностью предположить, что Веном станет главной звездой Marvel's Spider-Man 2, но, конечно же, он не единственный антагонист, с которым столкнутся наши герои в долгожданном сиквеле. Помимо борьбы за свою личную жизнь, Питеру и Майлзу, как двум нью-йоркским героям, предстоит сразиться и с другими известными злодеями - Ящером и Крейвен-охотник. Последний, собственно, и станет "катализатором" всей истории.

По словам нарративного директора Джона Пакетта (Jon Paquette), который заявил на прошлой неделе во время презентации Marvel's Spider-Man 2 на San Diego Comic-Con, что Крейвен-охотник является "катализатором всего происходящего" в сюжете игры, включая появление новых злодеев и даже встречу Майлза со злодеем из первой игры, Мистером Негативом, которого мы видели в недавнем сюжетном трейлере.

"Для нас все началось с Крейвена", - сказал Пакетт во время презентации. "Он - наш катализатор сюжета. Перед началом игры он объехал полмира, будучи Крейвеном, охотясь, пытаясь найти конечную добычу. Он издалека наблюдал за событиями первых двух игр и решил: "Знаете, в Нью-Йорке происходит много всего интересного. Это может стать моим новым местом охоты".

Как я уже сказал, Крейвен - это катализатор всех событий. Когда он приезжает в Нью-Йорк, многое начинает идти не так. Появляется Ящер, появляется Симбионт. И, как вы уже видели в трейлере, Майлз вынужден встретиться лицом к лицу с Мистером Негативом, парнем, который убил его отца. Так что в этой игре происходит много драмы.

В ходе презентации также стало известно, что расширенная карта открытого мира Marvel's Spider-Man 2 позволит игрокам посетить дом тети Мэй в Квинсе, а также другие достопримечательности Marvel и реального мира.

Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября для PS5.