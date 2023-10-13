"Лучшая игра про супергероев": Первый обзор на Marvel's Spider-Man 2 появился в сети раньше времени ©

В ближайший понедельник, 16 октября, все журналисты смогут поделиться своими впечатлениями от последней работы Insomniac Games. Sony очень предусмотрительно наложила эмбарго на публикацию впечатлений о Spider-Man 2, однако два блогера опубликовали свой обзор за несколько дней до указанной японской корпорацией даты.

Авторы канала GameXplain совершенно неожиданно опубликовали видеоролик с впечатлениями. Хорошая новость заключается в том, что они совпали с ожиданиями, а это значит, что Marvel's Spider-Man 2, по мнению рецензентов, является "лучшей игрой про супергероев" и "даже лучше, чем Arkham City". Блогеры отметили, что сюжет стал более мрачным по сравнению с предыдущими двумя частями. Более того, в игре присутствуют довольно жесткие моменты, иногда выходящие за рамки рекомендуемого возрастного рейтинга.

Однако были высказаны критические замечания к избытку медленных и отвлекающих дополнительных активностей, которые, по их мнению, могут замедлять общий ход игры. Например, сцены, где герой катается на велосипеде или занимается генетическим сплайсингом.

Главный автор поставил Marvel's Spider-Man 2 эквивалент 9/10 - "Понравилось", а другой - "Умопомрачительно".

Хотя рецензенты и канал, скорее всего, пострадают за такую утечку - они уже скрыли этот ролик, - по общему мнению игроков, их рецензия только подстегнула интерес поклонников к предстоящему релизу.

Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. Предварительная загрузка проекта уже стартовала. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00