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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 322 оценки

"Лучшая игра про супергероев": Первый обзор на Marvel's Spider-Man 2 появился в сети раньше времени

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butcher69
Новости

В ближайший понедельник, 16 октября, все журналисты смогут поделиться своими впечатлениями от последней работы Insomniac Games. Sony очень предусмотрительно наложила эмбарго на публикацию впечатлений о Spider-Man 2, однако два блогера опубликовали свой обзор за несколько дней до указанной японской корпорацией даты.

Авторы канала GameXplain совершенно неожиданно опубликовали видеоролик с впечатлениями. Хорошая новость заключается в том, что они совпали с ожиданиями, а это значит, что Marvel's Spider-Man 2, по мнению рецензентов, является "лучшей игрой про супергероев" и "даже лучше, чем Arkham City". Блогеры отметили, что сюжет стал более мрачным по сравнению с предыдущими двумя частями. Более того, в игре присутствуют довольно жесткие моменты, иногда выходящие за рамки рекомендуемого возрастного рейтинга.

Однако были высказаны критические замечания к избытку медленных и отвлекающих дополнительных активностей, которые, по их мнению, могут замедлять общий ход игры. Например, сцены, где герой катается на велосипеде или занимается генетическим сплайсингом.

Главный автор поставил Marvel's Spider-Man 2 эквивалент 9/10 - "Понравилось", а другой - "Умопомрачительно".

Хотя рецензенты и канал, скорее всего, пострадают за такую утечку - они уже скрыли этот ролик, - по общему мнению игроков, их рецензия только подстегнула интерес поклонников к предстоящему релизу.

Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. Предварительная загрузка проекта уже стартовала. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
TAPAKAH222
Авторы канала GameXplain совершенно неожиданно опубликовали видеоролик с впечатлениями. 

И также совершенно неожиданно:

Главный автор поставил Marvel's Spider-Man 2 эквивалент 9/10 - "Понравилось", а другой - "Умопомрачительно".

Ну кто бы мог подумать...

1
ivan41kds
игра получилась лучше Batman Arkham City

я хоть и безумно жду 20 число, но это уже перебор. вряд ли уже что то может переплюнуть этот сиквел игры про супергероя

0
Glodus Muspell

Наверное еще лучше чем прототип 2

-4
Wolfenstein

лол да 110 из 10, игра тыщелетия… а по факту средней руки рубилка да еще и продолжение, сюжета как обычно нет или написан на салфетке и ничего нового… максимум 5 из 10

0
BLATNOY1

Только не спойлери пожалуйста, у нас в прошлом еще даже релиза не было.

1
Protocol10

пойду дристану

0
kotasha

12 Лонгвинов из 10.

0
Kenn1y

Сразу после серии про Бэтмена.

-1
SERGEY-SP

Batman лучше! Серия arkham это недостижимая точка!

-1
kaisgrady

Что, опять рюкзаки и голубей собирать? Аркхем это тебе не бездушный коммерческий продукт. А этот паук, при всем его величии, таковой

-1
HarmfulVillius

Лучшее дерьмо среди дерьма...

-2
SERGEY-SP

Лгбт человек паук 2!

-2
Попка Тора

Я смотрела слитый первый час игры, сюжет действительно обещает быть классным. Крейвен крутой. Внешку героев испортили ппц. Насчет графона, иногда смотрится симпатично, но в большинстве случаев очень пластмассово, аж до кринжа.

Возможно, Marvel's Spider-Man 2 станет лучшей супергеройской игрой всех времен

А конкурентов не так уж и много. Точнее, почти нет. И это печально.

-3