"Лучшая игра про супергероев": Первый обзор на Marvel's Spider-Man 2 появился в сети раньше времени

В ближайший понедельник, 16 октября, все журналисты смогут поделиться своими впечатлениями от последней работы Insomniac Games. Sony очень предусмотрительно наложила эмбарго на публикацию впечатлений о Spider-Man 2, однако два блогера опубликовали свой обзор за несколько дней до указанной японской корпорацией даты.
Авторы канала GameXplain совершенно неожиданно опубликовали видеоролик с впечатлениями. Хорошая новость заключается в том, что они совпали с ожиданиями, а это значит, что Marvel's Spider-Man 2, по мнению рецензентов, является "лучшей игрой про супергероев" и "даже лучше, чем Arkham City". Блогеры отметили, что сюжет стал более мрачным по сравнению с предыдущими двумя частями. Более того, в игре присутствуют довольно жесткие моменты, иногда выходящие за рамки рекомендуемого возрастного рейтинга.
Однако были высказаны критические замечания к избытку медленных и отвлекающих дополнительных активностей, которые, по их мнению, могут замедлять общий ход игры. Например, сцены, где герой катается на велосипеде или занимается генетическим сплайсингом.
Главный автор поставил Marvel's Spider-Man 2 эквивалент 9/10 - "Понравилось", а другой - "Умопомрачительно".
Хотя рецензенты и канал, скорее всего, пострадают за такую утечку - они уже скрыли этот ролик, - по общему мнению игроков, их рецензия только подстегнула интерес поклонников к предстоящему релизу.
Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. Предварительная загрузка проекта уже стартовала. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00
И также совершенно неожиданно:
Ну кто бы мог подумать...
я хоть и безумно жду 20 число, но это уже перебор. вряд ли уже что то может переплюнуть этот сиквел игры про супергероя
Наверное еще лучше чем прототип 2
лол да 110 из 10, игра тыщелетия… а по факту средней руки рубилка да еще и продолжение, сюжета как обычно нет или написан на салфетке и ничего нового… максимум 5 из 10
Только не спойлери пожалуйста, у нас в прошлом еще даже релиза не было.
пойду дристану
12 Лонгвинов из 10.
Сразу после серии про Бэтмена.
Batman лучше! Серия arkham это недостижимая точка!
Что, опять рюкзаки и голубей собирать? Аркхем это тебе не бездушный коммерческий продукт. А этот паук, при всем его величии, таковой
Лучшее дерьмо среди дерьма...
Лгбт человек паук 2!
Я смотрела слитый первый час игры, сюжет действительно обещает быть классным. Крейвен крутой. Внешку героев испортили ппц. Насчет графона, иногда смотрится симпатично, но в большинстве случаев очень пластмассово, аж до кринжа.
А конкурентов не так уж и много. Точнее, почти нет. И это печально.