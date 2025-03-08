Marvel's Spider-Man 2 для ПК получила хотфикс, исправляющий вылеты в меню костюмов

На днях Insomniac Games и Nixxes выпустили 4-е большое обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, включающее в себя различные оптимизации производительности, улучшения стабильности и исправления ошибок на основе отзывов игроков.

Однако, похоже, в него вкралась небольшая ошибка, которая вызывает вылеты в меню костюмов. Сегодня разработчики сообщили о выходе хотфикса (версия 1.307.0.0), который исправляет эту проблему.

Заметки о выпуске (1.307.0.0)