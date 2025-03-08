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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 768 оценок

Marvel's Spider-Man 2 для ПК получила хотфикс, исправляющий вылеты в меню костюмов

monk70
Новости

На днях Insomniac Games и Nixxes выпустили 4-е большое обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, включающее в себя различные оптимизации производительности, улучшения стабильности и исправления ошибок на основе отзывов игроков.

ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила 4-й крупный патч с оптимизацией производительности и улучшением стабильности

Однако, похоже, в него вкралась небольшая ошибка, которая вызывает вылеты в меню костюмов. Сегодня разработчики сообщили о выходе хотфикса (версия 1.307.0.0), который исправляет эту проблему.

Заметки о выпуске (1.307.0.0)

  • Исправлен сбой, который мог возникнуть в меню костюмов.
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Голубая Лагуна

Установил обновление, даже не зная что вылетает, и не поверите, у меня вылетело из игры, когда я был в меню костюмов))

1
jax baron

Походу с патчами появилось, на релизе в меню вылетов не было - у меня точно

0
EvgeniiV

Хорошая игра лучше чем первая часть

0
jax baron

да все 3 хороши

0
Пользователь ВКонтакте

Так и не вылетало вроде б)) // Константин Игоревич

0
Lu4ikSolnca

и где патч скачать?

0
VIT_G

Вылетело один раз ещё на втором патче, на пиратке

0
ilya6969

все норм работает
пк 4090 и 5800x3d 32гб озу, не вылетало

-7