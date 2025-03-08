Marvel's Spider-Man 2 для ПК получила хотфикс, исправляющий вылеты в меню костюмов

На днях Insomniac Games и Nixxes выпустили 4-е большое обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, включающее в себя различные оптимизации производительности, улучшения стабильности и исправления ошибок на основе отзывов игроков.
Однако, похоже, в него вкралась небольшая ошибка, которая вызывает вылеты в меню костюмов. Сегодня разработчики сообщили о выходе хотфикса (версия 1.307.0.0), который исправляет эту проблему.
Заметки о выпуске (1.307.0.0)
- Исправлен сбой, который мог возникнуть в меню костюмов.
Установил обновление, даже не зная что вылетает, и не поверите, у меня вылетело из игры, когда я был в меню костюмов))
Походу с патчами появилось, на релизе в меню вылетов не было - у меня точно
Хорошая игра лучше чем первая часть
да все 3 хороши
Так и не вылетало вроде б)) // Константин Игоревич
и где патч скачать?
Вылетело один раз ещё на втором патче, на пиратке
все норм работает
пк 4090 и 5800x3d 32гб озу, не вылетало