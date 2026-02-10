Marvel's Spider-Man 2 и Test Drive Unlimited Solar Crown добавят в подборку игр PS Plus за февраль 2026 года

Инсайдер billbil-kun с сайта Dealabs слил информацию о некоторых играх, запланированных для PS Plus Extra и Deluxe на февраль 2026 года. Начиная с 17 февраля 2026 года, подписчики смогут играть в Marvel's Spider-Man 2 (PS5), Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5) и Neva (PS5, PS4). Ожидается, что к этому списку присоединятся и другие игры. Sony, возможно, приберегает официальное объявление для своего мероприятия State of Play, которое состоится 13 февраля, в 01:00 МСК.

Стоит отметить, что это только те игры, которые удалось обнаружить инсайдеру. Полный анонс будет включать больше игр.