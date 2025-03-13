Marvel's Spider-Man 2 на ПК получила 5-е крупное обновление с дальнейшим улучшением оптимизации и стабильности

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выпуске 5-го крупного патча (версия 1.312.0.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление приносит больше оптимизаций производительности, улучшений стабильности и исправлений ошибок на основе отзывов игроков.
Разработчики улучшили производительность в инстансах с Веномом и Симбиотами и сделали несколько улучшений, связанных с трассировкой лучей. Кроме того, этот патч включает несколько визуальных исправлений ошибок и оптимизаций, связанных с различными аспектами, такими как отражения, тени и текстуры.
Примечания к выпуску (1.312.0.0)
- Оптимизирована производительность при игре за Венома, сражении с Симбиотами и в кинематографических роликах с Веномом и Симбиотами.
- Улучшена реконструкция лучей DLSS для уменьшения шума в тенях лицевых деталей.
- Обновлен DirectStorage до версии 1.2.3.
- Исправлена ошибка, из-за которой элементы пользовательского интерфейса не загружались должным образом во время побочных заданий Бродяки, когда были включены и генерация кадров, и масштабирование.
- Исправлена ошибка, из-за которой элементы управления мини-игры Hunter Blinds могли отображаться за пределами мини-игры.
- Мышь и клавиатура больше не перестают реагировать при использовании разных устройств ввода в режиме фото.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли делать фотографии при сопоставлении модификатора гаджета со средней кнопкой мыши.
- Улучшения отражений в пространстве экрана для предотвращения мерцания при взгляде на большие водоемы под почти прямым углом.
- Исправлена ошибка, из-за которой наведение курсора на заголовки в меню настроек вызывало звуковой эффект.
- Исправлена ошибка, из-за которой в описании настроек для некоторых языков появлялся разрыв строки.
- Исправлена ошибка, из-за которой выбранная наклейка в режиме фото могла оказаться за пределами экрана.
- Различные исправления сбоев и улучшения стабильности.
- Различные оптимизации производительности.
- Различные улучшения, связанные с отражениями с трассировкой лучей.
- Различные улучшения реконструкции лучей DLSS.
- Различные исправления для окружающего затенения с трассировкой лучей и теней с трассировкой лучей.
- Различные исправления ошибок и улучшения пользовательского интерфейса.
бета тест продолжается
Пипец просто!Смотря на эти патчи и на все исправления!Думаешь су...ка насколько сыромятина вышла а не игра!
его выпиливать надо а не обновлять
Я временно удалял этот файлик directstorage из папки с игрой - было только хуже: в середине кат-сцен появлялась загрузка и замирало изображение.
всегда удаляю эту шляпу удаляю. может у тебя чего не хватает по железу?
Пока я себе куплю видюху, думаю ее уже допилят
И поиграют и выпустят новую часть, так можно ждать вечно
поиграл пол сюжетки прошел
баги с реконструкцией лучей это пипец