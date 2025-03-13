Marvel's Spider-Man 2 на ПК получила 5-е крупное обновление с дальнейшим улучшением оптимизации и стабильности

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выпуске 5-го крупного патча (версия 1.312.0.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление приносит больше оптимизаций производительности, улучшений стабильности и исправлений ошибок на основе отзывов игроков.

Разработчики улучшили производительность в инстансах с Веномом и Симбиотами и сделали несколько улучшений, связанных с трассировкой лучей. Кроме того, этот патч включает несколько визуальных исправлений ошибок и оптимизаций, связанных с различными аспектами, такими как отражения, тени и текстуры.

Примечания к выпуску (1.312.0.0)