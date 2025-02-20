Marvel's Spider-Man 2 на ПК получила третье обновление с улучшения и исправлениями

Insomniac Games и Nixxes выпустили третье обновление (патч 1.218.0.0) для ПК-версии Marvel’s Spider-Man 2. Обновление включает улучшения стабильности и исправления ошибок на основе отзывов игроков. Разработчики также внедрили последнюю версию NVIDIA Streamline SDK и включили десятки небольших исправлений визуальных ошибок, связанных с различными аспектами, такими как отражения, трассированные тени и текстуры.
Мы активно работаем над новыми обновлениями с дополнительными исправлениями ошибок и оптимизацией производительности. Спасибо всем, кто играет в Marvel's Spider-Man 2 на ПК и предоставляет отзывы, которые помогают нам продолжать улучшать игру!
Заметки о выпуске (1.218.0.0)
- Обновлен NVIDIA Streamline SDK до версии 2.7.2.
- Исправлены различные визуальные ошибки в кинематографических роликах на сверхшироких мониторах.
- Различные визуальные исправления ошибок, связанных с отражениями.
- Различные визуальные исправления ошибок, связанных с тенями с трассировкой лучей.
- Различные исправления для низкокачественных текстурных ресурсов.
- Различные исправления и улучшения пользовательского интерфейса
- При открытии меню костюмов список теперь всегда прокручивается до выбранного костюма.
- События QTE «Pull» теперь работают, когда пробел или левая кнопка мыши назначены на прыжок или уклонение.
- Исправлен сбой, который мог произойти во время «Graffiti in Trouble» с установленным на испанский язык текстом.
- Различные улучшения стабильности и оптимизации.
Очередной платный альфа-тест от Сони.) Игроки по достоинству оценят такое отношение к платформе и в следующий раз просто не станут предзаказывать игру от этой компании.
Вообще никакие игры не нужно предзаказывать
Зае..ись у низ игра вышла готовая!Уже какой патч по счёту
3, если хот фикс 1 не считать, но серьёзных до сих пор не было, и этот патч мал для проблем.
Скачивал игру уже после второго патча. Так за полчаса игры она у меня вылетела дважды! Причем один раз не просто вылетела, а комп нафиг перезагрузился с критической ошибкой Windows! И это у меня 3660 ti! А про баги я вообще молчу. Если бы тут было можно, загрузил бы пару видосов: люди проходят сквозь стены, люди летают по воздуху, отражения в витринах исчезают, как только подходишь к ним поближе, в других витринах они мерцают. Сам человек-паук у меня стал плавать над машинами! Там, где не было и близко воды! Причем подпрыгиваешь и он опять с брызгами плескается, а под ним дорога и машины ездят. Я не играл во второй сталкер, но я уверен, что человек-паук 2 его точно превзошел по количеству багов! И повторюсь! Всё это я заметил, не поиграв даже часа!
ну то что до ума доводят это очень хорошо
Вот именно, еще лучше чем в прошлые разы будут + когда боковая крышка у корпуса открыта и видеокарта не нагревалась вообще выше 62 градуса, то вообще ляпота, можно наконец то пройти спокойной эту игру!
так щас все игры так!Выпустят потом допиливают!Чё мешает сразу всё сделать по уму и проверить перед выпуском!
всеравно часто подлагивает или фризит core i7 3770 , gtx 1660 super , ssd
Установил, разницы 0, производительность выше не стала, возможно даже и новые фризы появились.
единственный способ улучшить выхлоп этой игры это пока удаление двух файлов dll из папки установки, связанных с дайрект сторэдж
Если что, он имеет в виду эти 2 файла удалить из корневой папки игры. Но можете просто скопировать и куда нибудь в отдельную папку туда же на рабочий стол отправить. если боитесь совсем удалять с концами =)
ну как оптимезацию подняли? - особенно обладателей 5090 спрашиваю - 30,40 серии обязательно отпишетесь.
На 3080 и 5080 летает
На 4070s при быстрых поворотах камерой просадки до нуля просто. С этим патчем уверен, тоже самое останется.
Скачал ещё в день релиза, на средне-высоких в 2к с длсс на качество шло стабильно, были мб очень редкие фризы, да косяки с глазами (заплывали черным, видимо действие симбиота). Пк 3060, i5-10400f, 16gb.
Короче я хз как игру делали технический , но твой коммент доказывает что у всех оптимизация разная с этой игрой, у меня 4070 обычная и нет посадок при повороте зато Оптимизация 45+ фпс а у кого то 3080 и 30+ ФПС я хз чё с сони не так.
4070 и проц i⁷ 12700 2к вот всё также хотя на головы выше чем твой а оптимизация дно, с глазами проблем не было - это тоже странно у кого есть у кого нет.