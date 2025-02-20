Marvel's Spider-Man 2 на ПК получила третье обновление с улучшения и исправлениями

Insomniac Games и Nixxes выпустили третье обновление (патч 1.218.0.0) для ПК-версии Marvel’s Spider-Man 2. Обновление включает улучшения стабильности и исправления ошибок на основе отзывов игроков. Разработчики также внедрили последнюю версию NVIDIA Streamline SDK и включили десятки небольших исправлений визуальных ошибок, связанных с различными аспектами, такими как отражения, трассированные тени и текстуры.

Мы активно работаем над новыми обновлениями с дополнительными исправлениями ошибок и оптимизацией производительности. Спасибо всем, кто играет в Marvel's Spider-Man 2 на ПК и предоставляет отзывы, которые помогают нам продолжать улучшать игру!

Заметки о выпуске (1.218.0.0)