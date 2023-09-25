Marvel's Spider-Man 2 обещает разнообразный открытый мир и эпические события, а не просто увеличение карты ©

В преддверии скорого релиза Marvel's Spider-Man 2 журналистам из немецкого издания Golem.de удалось поговорить с менеджером проекта Жаннет Ли о подходе Insomniac Games. Создание новой части супергеройского экшена началось с простой идеи про сюжет вокруг культового черного костюма Человека-паука. Позднее игра трансформировалась и обрела масштаб истории сразу про двух Пауков с разнообразными злодеями, новыми механиками и насыщенным открытым миром.

Как отмечает Жаннет Ли, производство сиквела началось практически сразу после релиза оригинальной Marvel's Spider-Man еще в 2018 году. Всё это время над игрой работала отдельная команда разработчиков, которая прорабатывала сюжет, персонажей, обновление механик и многое другое. Активная разработка Marvel's Spider-Man 2 развернулась уже после выхода Marvel's Spider-Man: Miles Morales в 2020 году, когда к проекту присоединились ещё несколько команд.

По словам Жаннет Ли, Marvel's Spider-Man 2 — это действительно масштабная игра с открытым миром. Разработчики постарались разнообразить известный по первой части игровой процесс и расширить игровой мир, однако увеличить размеры или количество контента для Insomniac Games не было основной целью. Команда стремилась создать более захватывающий игровой мир, с дополнительными событиями и эпическими моментами.

Локация с Кони-Айлендом в Marvel's Spider-Man 2 станет ярким примером подхода к разработке Insomniac Games. В этом месте игроки смогут "покататься на аттракционах и познакомиться с этим местом поближе, особенно если вы никогда там раньше не были" — добавила Жаннет Ли.