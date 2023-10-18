Marvel's Spider-Man 2 обошла Super Mario Bros. Wonder в рейтинге Famitsu

Famitsu, всемирно известный японский журнал, опубликовал свои обзоры по итогам недели, из которых следует, что лучшей игрой на данный момент является Marvel's Spider-Man 2, которая к тому же оказалась лучше Super Mario Bros. Wonder. ,
- Marvel's Spider-Man 2 (PS5) - 10/10/9/9 [38/40]
- Super Mario Bros. Wonder (Switch) - 10/9/9/8 [36/40]
- Lost Eidolons (PS5) - 8/8/8/8 [32/40]
- EA Sports FC 24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]
- Yumeiro Yuram (PS4, Switch) - 7/7/8/6 [28/40]
- Get Me Out, Please (Switch) - 6/6/7/6 [25/40]
Marvel's Spider-Man 2 получила две десятки и две девятки, а Super Mario Bros. Wonder. набрала в итоге одну десятку и одну восьмерку, и две девятки. Из других игр, попавших в топ, можно отметить EA Sports FC 24, которая благодаря трем восьмеркам и одной семерке набрала вполне достойный, но не выдающийся результат - 31/40.
Получается, что Super Mario Bros. Wonder, по данным японского журнала, слегка отстает от Marvel's Spider-Man 2, впрочем, разница в пару голосов не так уж и велика.
В продажу обе игры поступят уже 20 октября 2023 года.
объясните мне, почему марио такой охереть крутой, что спайдрмену необходимо быть идеальным, чтобы обойти его?
Марио, как зельда. Культурный феномен. Но морально устарел. Но не для всех. На таких фанатиках и выезжает. Нет. Меня осенило. За правду скиньте бабки
Спасибо
а еще знаешь почему? Потому что основная платформа зельды это , как там ее, я уже забыла. Мобилка. Могилкм неважно, они просто подстраиваются, и тупо пофиг. Но это тупо игры под мобилки. Кому не нравится, приглдащаю на батл
вывезешь батл со мной, мальчик?
минусоидный. Sure don't
А что Я говорил? ИГРА ГОДА!
Спасибо. Я стала верить в вас хоть немного.
Ну, радостно, что нормальное, красивое, сценарное произведение обошло тупое ничто. Неужели люди стали предпочитать сюжет овер тупое тык-тык хоть немного? Нет, бред какой-то. Я пропустила какой-то этап эволюции??
Вот видите, даже тут вмешались фанаты марио и ставят мне дизлайки, плак-плак, помогите