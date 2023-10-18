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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 332 оценки

Marvel's Spider-Man 2 обошла Super Mario Bros. Wonder в рейтинге Famitsu

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Gruz_
Новости

Famitsu, всемирно известный японский журнал, опубликовал свои обзоры по итогам недели, из которых следует, что лучшей игрой на данный момент является Marvel's Spider-Man 2, которая к тому же оказалась лучше Super Mario Bros. Wonder. ,

  • Marvel's Spider-Man 2 (PS5) - 10/10/9/9 [38/40]
  • Super Mario Bros. Wonder (Switch) - 10/9/9/8 [36/40]
  • Lost Eidolons (PS5) - 8/8/8/8 [32/40]
  • EA Sports FC 24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]
  • Yumeiro Yuram (PS4, Switch) - 7/7/8/6 [28/40]
  • Get Me Out, Please (Switch) - 6/6/7/6 [25/40]

Marvel's Spider-Man 2 получила две десятки и две девятки, а Super Mario Bros. Wonder. набрала в итоге одну десятку и одну восьмерку, и две девятки. Из других игр, попавших в топ, можно отметить EA Sports FC 24, которая благодаря трем восьмеркам и одной семерке набрала вполне достойный, но не выдающийся результат - 31/40.

Получается, что Super Mario Bros. Wonder, по данным японского журнала, слегка отстает от Marvel's Spider-Man 2, впрочем, разница в пару голосов не так уж и велика.

В продажу обе игры поступят уже 20 октября 2023 года.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Anton Vasiljev

объясните мне, почему марио такой охереть крутой, что спайдрмену необходимо быть идеальным, чтобы обойти его?

0
Попка Тора

Марио, как зельда. Культурный феномен. Но морально устарел. Но не для всех. На таких фанатиках и выезжает. Нет. Меня осенило. За правду скиньте бабки

-2
Anton Vasiljev Попка Тора

Спасибо

0
Попка Тора Anton Vasiljev

а еще знаешь почему? Потому что основная платформа зельды это , как там ее, я уже забыла. Мобилка. Могилкм неважно, они просто подстраиваются, и тупо пофиг. Но это тупо игры под мобилки. Кому не нравится, приглдащаю на батл

0
Попка Тора

вывезешь батл со мной, мальчик?

0
Попка Тора

минусоидный. Sure don't

0
1barac9U7ada7

А что Я говорил? ИГРА ГОДА!

-2
Попка Тора

Спасибо. Я стала верить в вас хоть немного.

-3
Попка Тора

Ну, радостно, что нормальное, красивое, сценарное произведение обошло тупое ничто. Неужели люди стали предпочитать сюжет овер тупое тык-тык хоть немного? Нет, бред какой-то. Я пропустила какой-то этап эволюции??

-7
Попка Тора

Вот видите, даже тут вмешались фанаты марио и ставят мне дизлайки, плак-плак, помогите

-5