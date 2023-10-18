Marvel's Spider-Man 2 обошла Super Mario Bros. Wonder в рейтинге Famitsu ©

Famitsu, всемирно известный японский журнал, опубликовал свои обзоры по итогам недели, из которых следует, что лучшей игрой на данный момент является Marvel's Spider-Man 2, которая к тому же оказалась лучше Super Mario Bros. Wonder. ,

Marvel's Spider-Man 2 (PS5) - 10/10/9/9 [38/40]

Super Mario Bros. Wonder (Switch) - 10/9/9/8 [36/40]

Lost Eidolons (PS5) - 8/8/8/8 [32/40]

EA Sports FC 24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

Yumeiro Yuram (PS4, Switch) - 7/7/8/6 [28/40]

Get Me Out, Please (Switch) - 6/6/7/6 [25/40]

Marvel's Spider-Man 2 получила две десятки и две девятки, а Super Mario Bros. Wonder. набрала в итоге одну десятку и одну восьмерку, и две девятки. Из других игр, попавших в топ, можно отметить EA Sports FC 24, которая благодаря трем восьмеркам и одной семерке набрала вполне достойный, но не выдающийся результат - 31/40.

Получается, что Super Mario Bros. Wonder, по данным японского журнала, слегка отстает от Marvel's Spider-Man 2, впрочем, разница в пару голосов не так уж и велика.

В продажу обе игры поступят уже 20 октября 2023 года.