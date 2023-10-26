Marvel's Spider-Man 2 - одна из самых рейтинговых игр в PSN

Релиз игры Spider-Man 2 стал важным событием для PlayStation и Insomniac. Помимо того, что игра стала первым за много лет релизом студии с оценкой 90+ на Metacritic, она также стала крупнейшим на сегодняшний день релизом от студии PlayStation.
Тем самым игра стала прорывным хитом. Этот успех отражается и в рейтинге игры на PlayStation: супергеройский релиз получил оценку 4,95/5 на основе более чем 16,5 тыс. отзывов.
Как отметил в Twitter пользователь Pyo, Spider-Man 2 демонстрирует практически безупречные показатели на платформе. Как следует из сообщения, 97% игроков поставили игре 5/5 баллов в PSN, и только 1% игроков оставил отрицательную оценку.
Если кто не знает, эта система оценки была введена PlayStation в сентябре. Оставлять отзывы могут только игроки, купившие игру, но эта система распространяется только на владельцев цифровых копий.
По сравнению с пользовательскими отзывами на таких платформах, как Metacritic, эти рейтинги нельзя искусственно завысить или завалить. Автор также отмечает, что ему не удалось найти ни одной другой игры с более чем 10 тыс. пользовательских отзывов, получившей такой же высокий рейтинг, как Spider-Man 2. Следовательно, несмотря на конкуренцию со стороны таких игр, как Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16 и др. в 2023 году, Человек-паук остается фаворитом среди пользователей PlayStation.
Этот показатель свидетельствует о том, что оценка Spider-Man 2 со стороны фанатов совпадает с оценками критиков. На Metacritic в рейтинге супергеройских релизов игра занимает третье место после Batman Arkham Asylum.
Игра не шедевр и близко. Просто хороший приключенческий боевик в котором страдает логика поступков и слишком стерильное, пафосное поведение у персонажей.
опустим тот факт,что этого героя любят люди и старших возрастов
Да да знаем - о Господи, на кончиках персиков
кринжатина для детей 4-10 лет......
Скажите мне, вот ради чего покупать PS5? Ради одного эксклюзива в год?
Всё больше смотрю теперь в сторону коробки, там хотя бы геймпасс есть и куча мультиплатформы.
Так геймпасс и на пк есть, уж лучше тогда иметь связку пк + пс5, чем пк + бокс (лол) или просто бокс. А уж если совсем откровенно говорить, то мне и ПК апгрейдить не нужно, тк через облако во все спокойно могу поиграть. Что касается эксклюзивов, ну если есть желание ждать, то ок, Ghost of Thushima, например, так и нет на пк, а игра очень даже достойная
У меня есть PS5 уже почти как год. Я играю очень редко на ней, в ведьмака 3 обновленное издание. Всё остальное включая призрака цусимы играл еще на PS4.
Уже месяца два стоит и не включаю даже, и уж тем более желания покупать паука 2 нет.
Так эксклюзивы бывшие все равно выходят на ПК, а не на бокс, так что я бы рассматривал либо апгрейд ПК (покупку) либо облачный гейминг 1080р/60 фпс. А что касается отсутствия желания играть, то я думаю у многих бывают такие периоды на любых платформах, перенасыщение все-таки
У меня уже давно она и играю я на ней стабильно, мне игр хватает за глаза. Final Fantasy 16, Resident Evil 4, Spider-Man 2, Atomic Heart, Hogwarts legacy. Вот на чем я давно не играл, так это на ПК уже как год, интересующие игры невозможно ни купить( а танцы с бубном мне не интересны) и не скачать с торрентов, так как их ни кто не ломал, ну и Бокс(2 года), там просто беда с играми, на Нинтендо и то в этом году 2 игры прошёл. Так что это проблема чисто у вас, для меня достаточно игр на ней, темболее с тем количеством студий, которые есть у Сони, они все равно максимум 3-4 игры в год смогут в идеале выпустить. Майки вон имеют намного больше студий и ресурсов, но игр практически не выпускают, а если и выпускают, то чаще хрень, особенно в последнее время...
Бокс у меня вообще пылью покрылся из за отсутствия нормальных игр(не играл наверное 2 года), все что в подписке, это старье или шлак, была надежда на Старфилд, но она не оправдала себя, а покупать игры новые на разные консоли не удобно (я выбрал ps5)... Так что не советую брать этот ящик, толку нет от него, новых игр в подписке нет и если их добавляют, то только через большой промежуток времени, а тогда они уже не интересны.
Если уж исходить из ситуации, то купи нормальный комп или сделай обновление железа для него, Бокс не особо выгоден будет, подписку можешь и на компе использовать...
Откуда столько паукодрочеров? Все 3 игры очень посредственные и с сюжетом для детей
Эксклюзивчик ведь (пока), да и игорь там тонет - почему бы сонибоям её не облизать?