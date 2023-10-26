Marvel's Spider-Man 2 - одна из самых рейтинговых игр в PSN

Релиз игры Spider-Man 2 стал важным событием для PlayStation и Insomniac. Помимо того, что игра стала первым за много лет релизом студии с оценкой 90+ на Metacritic, она также стала крупнейшим на сегодняшний день релизом от студии PlayStation.

Тем самым игра стала прорывным хитом. Этот успех отражается и в рейтинге игры на PlayStation: супергеройский релиз получил оценку 4,95/5 на основе более чем 16,5 тыс. отзывов.

Как отметил в Twitter пользователь Pyo, Spider-Man 2 демонстрирует практически безупречные показатели на платформе. Как следует из сообщения, 97% игроков поставили игре 5/5 баллов в PSN, и только 1% игроков оставил отрицательную оценку.

Если кто не знает, эта система оценки была введена PlayStation в сентябре. Оставлять отзывы могут только игроки, купившие игру, но эта система распространяется только на владельцев цифровых копий.

По сравнению с пользовательскими отзывами на таких платформах, как Metacritic, эти рейтинги нельзя искусственно завысить или завалить. Автор также отмечает, что ему не удалось найти ни одной другой игры с более чем 10 тыс. пользовательских отзывов, получившей такой же высокий рейтинг, как Spider-Man 2. Следовательно, несмотря на конкуренцию со стороны таких игр, как Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16 и др. в 2023 году, Человек-паук остается фаворитом среди пользователей PlayStation.

Этот показатель свидетельствует о том, что оценка Spider-Man 2 со стороны фанатов совпадает с оценками критиков. На Metacritic в рейтинге супергеройских релизов игра занимает третье место после Batman Arkham Asylum.