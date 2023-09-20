Marvel's Spider-Man 2 официально ушла на золото ©

Insomniac Games только что опубликовала сообщение, в котором разработчики подтвердили завершение работы над приключением. Игра готова и отправилась на золото, чтобы попасть в руки игроков 20 октября.

Компания не ограничилась простым графическим сообщением о завершении проекта - студия, ответственная за приключения Человека-паука, выпустила видеоролик, в котором можно увидеть несколько действующих лиц.

Marvel’s Spider-Man 2 официально ушла на золото! Мы очень рады поделиться этим знаковым достижением с нашей студией и сотрудниками PlayStation и Marvel Games, а также с нашим невероятным сообществом по всему миру. Мы с нетерпением ждем, когда вы испытаете то, что мы готовим, 20 октября