Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac вернул к себе интерес спустя 3 года благодаря успеху фильма "Новый день"

Феномен кассовых сборов фильма «Человек-паук: Новый день» вызвал всплеск интереса к видеоигре Sony Marvel’s Spider-Man 2, и игроки массово переустанавливают игру или покупают её заново.

Новые данные от Alinea Analytics показывают, что игра Spider-Man 2 от Insomniac продала ещё 316 000 копий с момента грандиозного запуска «Нового дня», заработав 11 миллионов долларов на PlayStation 5 и Steam менее чем за две недели. В минувшие выходные игра впервые с момента запуска достигла отметки в 1 миллион ежедневно активных пользователей, что примерно в 2,6 раза больше, чем до выхода фильма. Неплохо для игры, вышедшей почти три года назад.

Судя по всему, своевременное обновление, добавившее два новых костюма Человека-паука, включая новый костюм Тома Холланда из «Человека-паука: Новый день», тоже сыграло свою роль.

Рис Эллиотт из Alinea Analytics сообщил, что игра Spider-Man 2 разошлась тиражом в 18,2 миллиона копий, 92% из которых пришлись на PS5. Это составляет примерно 1,2 миллиарда долларов выручки от продаж за три года с момента запуска — достижение, которому мог быть рад даже Человек-паук в исполнении Тома Холланда.

Это один из самых очевидных трансмедийных эффектов, которые мы когда-либо наблюдали, — сказал Эллиотт. И это всё ещё неиспользованная возможность. Сейчас такие успехи происходят в основном случайно. "Новый день" вышел почти через три года после игры. Представьте, если бы какой-нибудь владелец платформы или издатель сумел синхронизировать выход крупной игры и крупного фильма. Если бы только сроки разработки и задержки не были такими ужасными…

Циклы разработки фильмов и особенно игр, как известно, непредсказуемы, и синхронизация двух многолетних, многомиллионных проектов — это логистический кошмар.

Но для горстки издателей, которые создают фильмы И игры по одной и той же интеллектуальной собственности, наверняка что-то из этого должно совпасть. Я бы всё отдал, чтобы увидеть такой эффект.