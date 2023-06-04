Marvel's Spider-Man 2 по-прежнему будет иметь "сердце и юмор", несмотря на более мрачный тон ©

Еще во время своего первого анонса Insomniac Games дала понять, что Marvel's Spider-Man 2 будет мрачнее по тону, чем две ее предшественницы, и недавняя демонстрация геймплея, безусловно, подтвердила это. Поскольку Питер связан с Симбиотом, а на сцену выходят такие злодеи, как охотник Крейвен-охотник и Веном, очевидно, что Marvel's Spider-Man 2 будет рассказывать более мрачную историю, но, несмотря на это, как и в двух предшественниках, "сердце и юмор" по-прежнему будут ключевыми в предстоящем сиквеле.



Это утверждает креативный директор Брайан Интихар, который недавно затронул эту тему. Говоря о мрачном тоне игры, он сказал, что это органично вытекает из выбора повествования, который делает студия.

Будь то Крейвен - что мы подтвердили в начале сиквела - и, очевидно, мы показали Венома, когда впервые анонсировали игру, а теперь - Симбиот и Пит, связанный с Симбиотом, - естественно, в сюжете будут присутствовать некоторые мрачные элементы. Это просто уважение к этим персонажам и к тому, что они привносят в общее впечатление.

Тем не менее, Интихар говорит, что игра сохраняет баланс, а не слишком сильно склоняется к мрачным тонам, и что некоторые из них можно увидеть в недавнем геймплее.

Мы много говорили о том, что - будь то Marvel's Spider Man или Miles Morales - в наших играх все еще есть сердце и юмор. Это действительно поиск баланса между мрачными темами и персонажами, но в то же время предоставление очень человеческой истории, в которой много сердца и юмора... Я думаю, это было непросто. Но я думаю, что в конце концов мы нашли этот хороший баланс.



Думаю, вы увидели это в геймплее. У нас есть моменты с Ганке, Майлзом и Соколом, за которым он летит - беспилотником "Тэлон", - а в самом конце звучит фраза о том, что Питер изменился, и Майлз говорит: "Знаешь, он никогда не был таким", верно? Так что у нас есть эти человеческие элементы, как с серьезной стороны, когда мы видим, как Симбиот влияет на Питера, так и с более легкой стороны.

Интихар продолжил, что команда авторов Marvel's Spider-Man 2, в которую входят Джон Пакетт и Бенджамин Арфманн, оба из которых также работали над Marvel's Spider-Man и Ratchet and Clank: Rift Apart - проделала "огромную работу", чтобы найти правильный баланс в тоне игры.

Они проделали отличную работу. Но это очень, очень трудно. Но это то, что мы должны игрокам. Мы обязаны найти баланс между этими мрачными темами с Симбионтом, Кравеном, Веномом и, возможно, другими. Но также, знаете, чтобы люди смеялись.

В последнее время стало известно много других подробностей о Marvel's Spider-Man 2: Insomniac подтвердила, что карта открытого мира сиквела будет примерно в два раза больше, чем у предшественников, и что игроки смогут свободно переключаться между Майлзом и Питером в открытом мире.