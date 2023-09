Marvel's Spider-Man 2 подтверждена для релиза на Ближнем Востоке ©

Официально: Marvel’s Spider-Man 2 выйдет на Ближнем Востоке. Хотя, по слухам, её запретили из-за включения ЛГБТК+-контента, похоже, что Insomniac Games и Главное управление по регулированию СМИ пришли к соглашению. Аккаунт VGAR_SA в Твиттере также подтверждает, что игра подойдет для аудитории от 16 лет и старше, гарантируя, что она соответствует правилам в отношении контента.

Важно признать, что дискуссии вокруг ограничений контента и культурных особенностей продолжаются и могут различаться в разных регионах. В прошлом несколько игр, таких как GTA 5, The Last of Us Part 2 и Final Fantasy 16, подвергались запретам на Ближнем Востоке по разным причинам, таким как откровенное содержание, религиозная чувствительность и т. д.

Поэтому отрадно видеть прогресс в поиске точек соприкосновения и демонстрации готовности решать проблемы, одновременно предоставляя возможности развлечений для широкого круга игроков.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на PS5.