Marvel's Spider-Man 2 подтверждена для релиза на Ближнем Востоке

Официально: Marvel’s Spider-Man 2 выйдет на Ближнем Востоке. Хотя, по слухам, её запретили из-за включения ЛГБТК+-контента, похоже, что Insomniac Games и Главное управление по регулированию СМИ пришли к соглашению. Аккаунт VGAR_SA в Твиттере также подтверждает, что игра подойдет для аудитории от 16 лет и старше, гарантируя, что она соответствует правилам в отношении контента.
Важно признать, что дискуссии вокруг ограничений контента и культурных особенностей продолжаются и могут различаться в разных регионах. В прошлом несколько игр, таких как GTA 5, The Last of Us Part 2 и Final Fantasy 16, подвергались запретам на Ближнем Востоке по разным причинам, таким как откровенное содержание, религиозная чувствительность и т. д.
Поэтому отрадно видеть прогресс в поиске точек соприкосновения и демонстрации готовности решать проблемы, одновременно предоставляя возможности развлечений для широкого круга игроков.
Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на PS5.
Для БВ обычно выпускают особую версию, где все извращенцы вырезаны. Для арабов ничего не жалко, но только попробуйте выпустить такой мод на нексус.
Взрывной будет контент
хех)))
если б и у нас так!