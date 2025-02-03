Marvel's Spider-Man 2 показала 8-й старт в Steam среди игр Sony

30 января состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2 от студии Nixxes и компании Sony. PC-версия получилась проблемной: баги, плохая оптимизация, вылеты и как итог всего 59% положительных обзоров в Steam.
В день релиза игра продемонстрировала в Steam довольно скромный результат пикового онлайна, который составил 18 тысяч человек. Теперь подошли к концу первые выходные и уже можно сделать полноценное сравнение с другими релизами от Sony на PC.
В выходные Marvel's Spider-Man 2 удалось прибавить в онлайне - игра показала не самый худший старт среди игр Sony, но явно меньше того, чего могла бы достичь, если бы не обладала рядом технических проблем.
Стартовый онлайн игр Sony в Steam
- Helldivers 2: 155926 человек.
- Ghost of Tsushima: 75065 человек.
- God of War: 73529 человек.
- Marvel's Spider-Man: 66436 человек.
- Horizon: Zero Dawn: 56557 человек.
- The Last of Us: 36496 человек.
- God of War: Ragnarok: 35615 человек.
- Marvel's Spider-Man 2: 28189 человек.
- Days Gone: 27450 человек.
- Horizon: Forbidden West: 25258 человек.
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 13539 человек.
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection: 10851 человек.
- Ratchet and Clank: Rift Apart: 8757 человек.
- Returnal: 5700 человек.
- Until Dawn: 2572 человека.
- Horizon Zero Dawn Remastered: 2538 человек.
- LEGO Horizon Adventures: 602 человека.
- Sackboy: A Big Adventure: 592 человека.
Сиквел смог обогнать предыдущую часть во франшизе, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, однако уступил оригинальной Marvel's Spider-Man почти в 2,5 раза.
Uncharted: Legacy of Thieves Collection: 10851 если бы релиз был не в октября забитом пол завязку релизами и реклама нормальная то онлайн был бы на уровне the last of us минимум
Ужасное качество порта... Вот и 8 место. Если бы они хоть немного денег вложили в порт то была бы на первом, так как игра не самая плохая
Каждый раз, когда игра с выкрученным на фулл режимом woke терпит провал, игросфера оздаравливается
Вот поэтому нет ничего удивительного что Сони уходит с пк.Зачем траить время на порты своих игра на пк если продажи такие убогие.
А могло быть гораздо больше, хотя не понимаю тех кто поддерживает такие игры с 100% оплатой.
Отличная игра) Просто класс. Видео на канале) Кто ноет что не идёт просто надо поменять ведро с ржавыми болтами на современный ПК) Я же говорю игру допилят, такой шикарный огромный проект, так что незначительные помарки простительны)