Marvel's Spider-Man 2 показала 8-й старт в Steam среди игр Sony

30 января состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2 от студии Nixxes и компании Sony. PC-версия получилась проблемной: баги, плохая оптимизация, вылеты и как итог всего 59% положительных обзоров в Steam.

В день релиза игра продемонстрировала в Steam довольно скромный результат пикового онлайна, который составил 18 тысяч человек. Теперь подошли к концу первые выходные и уже можно сделать полноценное сравнение с другими релизами от Sony на PC.

В выходные Marvel's Spider-Man 2 удалось прибавить в онлайне - игра показала не самый худший старт среди игр Sony, но явно меньше того, чего могла бы достичь, если бы не обладала рядом технических проблем.

Стартовый онлайн игр Sony в Steam

Helldivers 2: 155926 человек. Ghost of Tsushima: 75065 человек. God of War: 73529 человек. Marvel's Spider-Man: 66436 человек. Horizon: Zero Dawn: 56557 человек. The Last of Us: 36496 человек. God of War: Ragnarok: 35615 человек. Marvel's Spider-Man 2: 28189 человек. Days Gone: 27450 человек. Horizon: Forbidden West: 25258 человек. Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 13539 человек. Uncharted: Legacy of Thieves Collection: 10851 человек. Ratchet and Clank: Rift Apart: 8757 человек. Returnal: 5700 человек. Until Dawn: 2572 человека. Horizon Zero Dawn Remastered: 2538 человек. LEGO Horizon Adventures: 602 человека. Sackboy: A Big Adventure: 592 человека.

Сиквел смог обогнать предыдущую часть во франшизе, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, однако уступил оригинальной Marvel's Spider-Man почти в 2,5 раза.