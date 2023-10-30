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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 462 оценки

Marvels Spider Man 2 получила хвалебный трейлер с восторженными отзывами от прессы

butcher69
Новости

Компании Marvel Games, Sony и студия Insomniac Games опубликовали хвалебный трейлер приключенческого экшена Marvel’s Spider-Man с отзывами на проект от западных журналистов. Пресса оценила новый эксклюзив для PlayStation 5 в среднем на 91 балл из 100 [по данным Opencritic].

В ролике можно увидеть несколько эпичных кадров сражения с Песочным человеком и даже яростного Венома.

Лишь за сутки Marvel’s Spider-Man 2 разошлась тиражом свыше 2,5 млн копий.

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Simple Jack
7
Soulless24

двух не хватает

1
Saren Arterius N7

Ну тут хоть есть за что)

2
Hakuni

хвалебный, восторженный , великолепный.... - может хватит?

0
TheNikolay00

Не закончится пока все издания не отлижут по очереди

1
Protocol10

10 чемоданов из 10. Всем проплатили, как никак Рождество, черная пятница и каникулы на горизонте.

-1
MrGamerDad

Ерунда редкостная. Герои - тряпки, задания однотипные, полно багов, повестка на месте, политика, всё под одной крышей.

-2
Soulless24

Дизы вижу. А слабо ответить, в чем он не прав?

0