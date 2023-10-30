Marvels Spider Man 2 получила хвалебный трейлер с восторженными отзывами от прессы

Компании Marvel Games, Sony и студия Insomniac Games опубликовали хвалебный трейлер приключенческого экшена Marvel’s Spider-Man с отзывами на проект от западных журналистов. Пресса оценила новый эксклюзив для PlayStation 5 в среднем на 91 балл из 100 [по данным Opencritic].

В ролике можно увидеть несколько эпичных кадров сражения с Песочным человеком и даже яростного Венома.

Лишь за сутки Marvel’s Spider-Man 2 разошлась тиражом свыше 2,5 млн копий.