Marvels Spider Man 2 получила хвалебный трейлер с восторженными отзывами от прессы

Компании Marvel Games, Sony и студия Insomniac Games опубликовали хвалебный трейлер приключенческого экшена Marvel’s Spider-Man с отзывами на проект от западных журналистов. Пресса оценила новый эксклюзив для PlayStation 5 в среднем на 91 балл из 100 [по данным Opencritic].
В ролике можно увидеть несколько эпичных кадров сражения с Песочным человеком и даже яростного Венома.
Лишь за сутки Marvel’s Spider-Man 2 разошлась тиражом свыше 2,5 млн копий.
двух не хватает
Ну тут хоть есть за что)
хвалебный, восторженный , великолепный.... - может хватит?
Не закончится пока все издания не отлижут по очереди
10 чемоданов из 10. Всем проплатили, как никак Рождество, черная пятница и каникулы на горизонте.
Ерунда редкостная. Герои - тряпки, задания однотипные, полно багов, повестка на месте, политика, всё под одной крышей.
Дизы вижу. А слабо ответить, в чем он не прав?