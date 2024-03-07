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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 681 оценка

Marvel's Spider-Man 2 получила обновление с "Новой игрой+" и другими улучшениями: смотрим новый трейлер

butcher69
Новости

Обновление 1.002.000 для Spider-Man 2, выпущенное сегодня студией Insomniac Games, вносит ряд значительных изменений в игру, включая добавление долгожданного режима "Новая игра+", который был анонсирован еще в 2023 году

Вот основные изменения, внесенные этим обновлением:

  1. Добавлен режим Новая игра Плюс, с возможностью заработать новое достижение за его прохождение.
  2. Добавлены стили для костюмов симбиота.
  3. Теперь игроки могут перепроходить миссии.
  4. Появилась возможность менять время суток в игре.
  5. Добавлено четыре новых костюма — два бесплатных и два платных.
  6. Обновление также включает ряд функций для игроков с ограничениями, таких как улучшенные контрасты для врагов и союзников, аудиоописания и система чтения надписей на экране.

Кроме того, патч исправляет ряд ошибок, включая критические, обновляет текстуры, улучшает деформации костюмов и решает другие мелкие проблемы, повышая качество игрового опыта для всех игроков.

Marvel's Spider-Man 2 уже доступна для PlayStation 5.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Josuke_4444

Почему...?В первой части они сделали хорошие костюмы от себя,тот же блиц или костюм от кошки,а тут такое от чего плакать хочется..

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Rorschach93

всё таки надеюсь планы на ПК порт не изменились у них

0
Кроллег

А с чего бы им меняться? Деньги на него уже вложены. Не смывать же наработки в унитаз из-за слива?

0
Rorschach93 Кроллег

та просто новости же были, Сони распустили некоторые студии, в том числе инсомиак попали под сокращение...

0
Baka Mitai Rorschach93

порт другие люди делают, не инсомниак. У них там несколько отдельных команд, отвечающих исключительно за порты на пк

0
inkomniak

Нуко заценим что они там нахимичили🤔

0