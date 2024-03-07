Marvel's Spider-Man 2 получила обновление с "Новой игрой+" и другими улучшениями: смотрим новый трейлер

Обновление 1.002.000 для Spider-Man 2, выпущенное сегодня студией Insomniac Games, вносит ряд значительных изменений в игру, включая добавление долгожданного режима "Новая игра+", который был анонсирован еще в 2023 году
Вот основные изменения, внесенные этим обновлением:
- Добавлен режим Новая игра Плюс, с возможностью заработать новое достижение за его прохождение.
- Добавлены стили для костюмов симбиота.
- Теперь игроки могут перепроходить миссии.
- Появилась возможность менять время суток в игре.
- Добавлено четыре новых костюма — два бесплатных и два платных.
- Обновление также включает ряд функций для игроков с ограничениями, таких как улучшенные контрасты для врагов и союзников, аудиоописания и система чтения надписей на экране.
Кроме того, патч исправляет ряд ошибок, включая критические, обновляет текстуры, улучшает деформации костюмов и решает другие мелкие проблемы, повышая качество игрового опыта для всех игроков.
Marvel's Spider-Man 2 уже доступна для PlayStation 5.
Почему...?В первой части они сделали хорошие костюмы от себя,тот же блиц или костюм от кошки,а тут такое от чего плакать хочется..
всё таки надеюсь планы на ПК порт не изменились у них
А с чего бы им меняться? Деньги на него уже вложены. Не смывать же наработки в унитаз из-за слива?
та просто новости же были, Сони распустили некоторые студии, в том числе инсомиак попали под сокращение...
порт другие люди делают, не инсомниак. У них там несколько отдельных команд, отвечающих исключительно за порты на пк
Нуко заценим что они там нахимичили🤔