Marvel's Spider-Man 2 получила поддержку ИИ-апскейлинга QSSR на обычной PS5

Insomniac Games выпустила обновление для Marvel’s Spider-Man 2, добавляющее поддержку технологии Quick Spectral Super Resolution (QSSR) на стандартной PlayStation 5. Она использует искусственный интеллект для масштабирования изображения и позволяет добиться более четкой картинки, улучшенной детализации и стабильных контуров объектов.

По словам руководителя технологического направления Insomniac Games Майка Фицджеральда, команда решила внедрить QSSR в Marvel’s Spider-Man 2 после успешного опыта с Marvel’s Wolverine. Улучшения доступны сразу в двух графических режимах — Fidelity и Performance, поэтому оценить их смогут игроки независимо от выбранных настроек.

QSSR создана на основе технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ранее доступной на PS5 Pro. Теперь Sony постепенно переносит возможности ИИ-апскейлинга на обычную PS5. Помимо Marvel’s Spider-Man 2, поддержку технологии получат ARC Raiders, The Finals, No Man’s Sky и Hell Let Loose: Vietnam, а в декабре она появится в Control Resonant.