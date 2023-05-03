Marvel's Spider-Man 2 получит комикс-приквел ©

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games в сотрудничестве с Marvel анонсировали комикс Marvel's Spider-Man 2, который послужит приквелом к грядущей игре.

"Когда мы изначально встретились с командой Marvel, мы рассмотрели несколько различных идей о том, какие истории мы могли бы рассказать в комиксе-приквеле", - сказал директор по повествованию Insomniac Games Джон Пакетт (Jon Paquette) в сообщении на PlayStation Blog.

Но мы постоянно возвращались к одной и той же основной идее - что если бы Питеру, Майлзу и ЭмДжей пришлось объединиться против нового суперзлодея, чьи силы они не понимали? Кроме того, мы хотели убедиться, что сможем узнать, чем занималась эта героическая троица после событий Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Чем занимается Пит теперь, когда в городе два Человека-паука? Как Майлз учится в школе? И как продвигается журналистская карьера ЭмДжей?

"В этой истории их жизни сталкиваются, когда Питер, Майлз и ЭмДжей пытаются найти баланс между своими обязанностями перед городом и друг другом. Они постоянно возвращаются к одной из главных тем комикса: существует ли магия? Ведь в этом насыщенном событиями выпуске любимый суперзлодей впервые появляется в нашей вселенной и оказывается, что он обладает сверхъестественными способностями, которые не под силу только паутине и кулакам: это не кто иной, как Капюшон!".

Комикс-приквел написан Кристосом Гейджем (который также был сценаристом Marvel's Spider-Man) и проиллюстрирован Игом Гуарой. В честь Дня бесплатных комиксов 6 мая фанаты в США смогут посетить магазин комиксов или скачать комикс в цифровом виде в приложении Marvel Unlimited или на сайте Marvel.com, начиная с этой даты.

Игра Marvel's Spider-Man 2 выйдет для PlayStation 5 осенью этого года.