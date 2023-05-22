Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 150 оценок

Marvel's Spider-Man 2 получит кооперативный режим, по словам актера Майлза Моралеса

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monk70
Новости

Судя по всему, Marvel's Spider-Man 2 будет включать в себя кооперативный режим Об этом сообщил Наджи Джетер, актер Майлза Моралеса, во время панели, в которой он участвовал, ожидая раскрытия этого эффекта, которое, вероятно, появится в среду вечером.

Отвечая на прямой вопрос фаната, Джетер пробормотал, что он не знает, была ли официально анонсирована эта функция в трейлере Marvel's Spider-Man 2, но он в значительной степени намекнул, что кооператив там будет.

Затем, говоря о персонаже Венома, который, как мы знаем, вероятно, будет главным злодеем новой части, молодой актер сказал, что он будет тщательно использован, в частности, симбиоты, которые «будут повсюду» в рамках сценария. Его слова начинаются на 5:00 минуте видео ниже.

Это еще не все: Джетер также сказал, что Майлз Моралес станет более опытным и осознает свои способности в Marvel's Spider-Man 2, например, творчески используя свою паутину как с точки зрения раскачивания паутины, так и борьбы.

Более подробную информацию, как уже упоминалось, мы обязательно узнаем во время PlayStation Showcase, объявленной несколько дней назад, которая будет транслироваться вечером 24 мая.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
agula98
Судя по всему, Marvel's Spider-Man 2 будет включать в себя кооперативный режим

Зачем? Не портите игру, пожалуйста

4
Freund Benno

Тебя заставляют чтоли в кооп играть? Полно игр где кооп неначто не влияет, он просто есть

-1
kaisgrady Freund Benno

Он не может не влиять на баланс. Игры с расчетом на кооп и без ощущаются по разному. И те, что расчитаны на одиночку играются приятнее, я вам скажу

0
Freund Benno kaisgrady

Есть куча игр где кооп сделан отлично, и не влияет на игровой процесс. Напимер дайнлайт или дед айлент. В заставках там только один игрок.

0
kaisgrady

Мне кажется, его за это накостыляют) Чел говорит неуверенно, можно ли это вообще говорить и вообще, не знает было ли это ранее сказано. Если же это очередной мега умный ход от сони (в чем я дико сомневаюсь), то мое почтение. Так-то зря они поганят такую серию коопом

0