Marvel's Spider-Man 2 получит кооперативный режим, по словам актера Майлза Моралеса ©

Судя по всему, Marvel's Spider-Man 2 будет включать в себя кооперативный режим Об этом сообщил Наджи Джетер, актер Майлза Моралеса, во время панели, в которой он участвовал, ожидая раскрытия этого эффекта, которое, вероятно, появится в среду вечером.

Отвечая на прямой вопрос фаната, Джетер пробормотал, что он не знает, была ли официально анонсирована эта функция в трейлере Marvel's Spider-Man 2, но он в значительной степени намекнул, что кооператив там будет.

Затем, говоря о персонаже Венома, который, как мы знаем, вероятно, будет главным злодеем новой части, молодой актер сказал, что он будет тщательно использован, в частности, симбиоты, которые «будут повсюду» в рамках сценария. Его слова начинаются на 5:00 минуте видео ниже.

Это еще не все: Джетер также сказал, что Майлз Моралес станет более опытным и осознает свои способности в Marvel's Spider-Man 2, например, творчески используя свою паутину как с точки зрения раскачивания паутины, так и борьбы.

Более подробную информацию, как уже упоминалось, мы обязательно узнаем во время PlayStation Showcase, объявленной несколько дней назад, которая будет транслироваться вечером 24 мая.