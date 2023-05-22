Marvel's Spider-Man 2 получит кооперативный режим, по словам актера Майлза Моралеса

Судя по всему, Marvel's Spider-Man 2 будет включать в себя кооперативный режим Об этом сообщил Наджи Джетер, актер Майлза Моралеса, во время панели, в которой он участвовал, ожидая раскрытия этого эффекта, которое, вероятно, появится в среду вечером.
Отвечая на прямой вопрос фаната, Джетер пробормотал, что он не знает, была ли официально анонсирована эта функция в трейлере Marvel's Spider-Man 2, но он в значительной степени намекнул, что кооператив там будет.
Затем, говоря о персонаже Венома, который, как мы знаем, вероятно, будет главным злодеем новой части, молодой актер сказал, что он будет тщательно использован, в частности, симбиоты, которые «будут повсюду» в рамках сценария. Его слова начинаются на 5:00 минуте видео ниже.
Это еще не все: Джетер также сказал, что Майлз Моралес станет более опытным и осознает свои способности в Marvel's Spider-Man 2, например, творчески используя свою паутину как с точки зрения раскачивания паутины, так и борьбы.
Более подробную информацию, как уже упоминалось, мы обязательно узнаем во время PlayStation Showcase, объявленной несколько дней назад, которая будет транслироваться вечером 24 мая.
Зачем? Не портите игру, пожалуйста
Тебя заставляют чтоли в кооп играть? Полно игр где кооп неначто не влияет, он просто есть
Он не может не влиять на баланс. Игры с расчетом на кооп и без ощущаются по разному. И те, что расчитаны на одиночку играются приятнее, я вам скажу
Есть куча игр где кооп сделан отлично, и не влияет на игровой процесс. Напимер дайнлайт или дед айлент. В заставках там только один игрок.
Мне кажется, его за это накостыляют) Чел говорит неуверенно, можно ли это вообще говорить и вообще, не знает было ли это ранее сказано. Если же это очередной мега умный ход от сони (в чем я дико сомневаюсь), то мое почтение. Так-то зря они поганят такую серию коопом