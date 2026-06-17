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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 2 426 оценок

Marvel's Spider-Man 2 получит новый костюм по мотивам грядущего фильма о Человеке-пауке

Gruz_ Gruz_

Студия Insomniac Games анонсировала бесплатное контентное обновление для супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man 2. Главной новинкой патча станет уникальный костюм Fresh Start Suit, созданный по мотивам грядущего блокбастера «Человек-паук: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day) от Marvel Studios и Sony.

Выход бесплатного обновления запланирован на 28 июля 2026 года. Патч станет доступен одновременно на всех целевых платформах игры: консолях PlayStation 5, а также на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.

Мировая премьера кинокомикса «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли состоится чуть позже — 31 июля 2026 года.

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