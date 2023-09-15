Marvel's Spider-Man 2 получит три графических режима с трассировкой лучей ©

Marvel’s Spider-Man 2 — следующий большой эксклюзив для PlayStation 5, и Insomniac Games постарались, чтобы игра предлагала максимально возможное визуальное качество. Благодаря недавно опубликованной новой информации стали известны первые подробности о графических режимах игры, в том числе о частоте кадров, трассировке лучей и поддержке VRR.

Джеймс Стивенсон объяснил, что Marvel's Spider-Man 2 будет поддерживать режимы 30 FPS, 40 FPS и 60 FPS, все с трассировкой лучей. К сожалению,разрешение пока не указано. Однако подтверждено, что можно будет воспользоваться VRR, если ваш телевизор его поддерживает.

Напомним, что в Marvel’s Spider-Man Miles Morales был доступен графический режим 4K с трассировкой лучей, а также режим производительности без трассировки лучей и производительность с трассировкой лучей. Таким образом, тот факт, что трассировка лучей активна во всех режимах, является шагом вперед на технологическом уровне.