Marvel's Spider-Man 2 позволит игрокам покататься на аттракционах в парке Кони-Айленда ©

Жанетт Ли из Insomniac Games рассказала в интервью изданию golem.de, что игроки смогут насладиться аттракционами в парке Кони-Айленда в Marvel’s Spider-Man 2. Ли спросили о будущем игр о супергероях с открытым миром, на что она ответила, что речь идет скорее о создании большего количества моментов для игроков, чем о дальнейшем расширении локации.

Речь не обязательно идет о дальнейшем расширении мегаполиса. Речь идет о том, чтобы сделать моменты лучше, создать более захватывающие ситуации. Мы хотим, чтобы игроки наслаждались каждым моментом, а также дополняли историю. Парк развлечений Кони-Айленд в Marvel’s Spider-Man 2 — хороший тому пример. Вы можете покататься на аттракционах и познакомиться с местом, особенно если вы никогда там раньше не были. Кстати, мы создали эту локацию во время пандемии короны, и для всех нас это был почти своего рода отпуск.

На прошлой неделе Marvel's Spider-Man 2 ушла на золото, а это означает, что производство завершено, и игра поступит в продажу 20 октября 2023 года.