Marvel's Spider-Man 2 позволит игрокам посетить дом тети Мэй в Квинсе ©

Недавно на Comic-Con в Сан-Диего на специальной панели Marvel’s Spider-Man 2 был представлен взрывной новый трейлер долгожданной новой игры, а также несколько новых деталей игрового процесса и сюжета. Теперь урезанная версия панели и некоторые ее основные моменты также были загружены на YouTube, раскрывая еще несколько новых фактов об игре.

Например, как подтвердила старший арт-директор Джасинда Чу, расширенный открытый мир Marvel’s Spider-Man 2 не только принесет игрокам больше недвижимости, в которой они смогут перемещаться, но также будет включать в себя новые достопримечательности реального мира и достопримечательности Marvel, которые игроки могут посетить. Примечательным в последней категории, что достаточно интересно, является дом тети Мэй в Квинсе.

«Это не только увеличивает игровое пространство, так что у вас есть гораздо больше мест, которые вы можете посетить, но также имеет несколько действительно крутых достопримечательностей Marvel, а также достопримечательности Нью-Йорка», — сказал Чу во время панели. «Например, я знаю, что в Квинсе все хотели посетить дом тети Мэй и, возможно, увидеть, где живет Питер. Я знаю, что многие фанаты хотели пообщаться с этим пространством, поэтому возможность просто зайти и увидеть, где он живет, просто невероятна».

Insomniac также представила новый концепт-арт, показывающий, как будет выглядеть дом тети Мэй в игре, который вы можете посмотреть ниже. Конечно, интересно посмотреть, как игра решила привнести в историю дом тети Мэй, учитывая события первой части.

Выход Marvel’s Spider-Man 2 для PS5 намечен на 20 октября.