Marvel's Spider-Man 2 стала одним из самых успешных игровых премьер в этом году

Многообещающий сиквел Marvel's Spider-Man от разработчиков из студии Insomniac Games и PlayStation успешно покоряет чарты продаж. Всего через несколько дней после релиза, супергеройский экшен уверенно удерживает лидирующие позиции в списках самых продаваемых игр. Рынок Великобритании показывает, что Marvel's Spider-Man 2 входит в пятерку самых успешных проектов на физических носителях в 2023 году.
О потрясающем успехе Marvel's Spider-Man 2 сообщает главный редактор портала Gamesindustry Кристофер Дринг, который специализируется на подсчете данных о продажах игр. Согласно информации от журналиста, физические версии экшена от Insomniac Games надежно удерживают первое место в чартах Великобритании. Объемы продаж сиквела Marvel's Spider-Man сделали его четвертой крупной премьерой этого года после The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy.
Как отмечается, продажи Marvel's Spider-Man 2 на физических носителях на 20% ниже, чем в прошлом году удалось God of War Ragnarok. Тем не менее, это всего лишь первые несколько дней после выхода игры, нам еще предстоит узнать данные о цифровых копиях.
у нас чето не ахти =)
А тут все логично большинство пользователей этого сайта ПК бояре, а на пк игра ещё не выходила.
Очень качественная детская игра
релизов, а не премьер, а то как-то по промтовски звучит заголовок.
а сама игра ну пожалуй лучшее, что есть у сони из её экзов, в плане и геймплея и постановки и зрелищности и ощущений от игры, она именно что приятное, яркое развлечение на раз, для того чтобы поиграть на расслабоне после работы, отдохнуть, она очень казуальная, но приятная, это максимум хорошая игра, но для сони это предел качества, ибо в последние лет 10-15 сони совсем оказуалила свои игры, совсем бездарный мусор стала выпускать, сильно ударилась в юбисофтовщину, в убогую драму, в которую не умеет от слова совсем, и загубила почти все свои франшизы, да и активно продолжает это делать.
Неудивительно, если посчитать количество эксклюзивов на playstation 5 в этом году.
Тупые школьники все схавают. Для меня лучшая игра A Plague Tale Requiem, шедевр на века. Подрастете - поймете.
Не впечатлил, или просто наелся.
Детишки в угаре)))