Marvel's Spider-Man 2 в подписке PS Plus вызвал споры: шедевр или переоценённая пустышка?

Появление Marvel’s Spider-Man 2 в каталоге PlayStation Plus Extra должно было стать чистым праздником для игроков — одна из самых высокооценённых игр последних лет стала доступна бесплатно для подписчиков. Однако вместо единодушного восторга сообщество неожиданно раскололось: одни называют это лучшей возможностью наверстать пропущенный хит, другие — поводом задуматься, стоила ли игра своей релизной цены.

Напомним, Marvel’s Spider-Man 2 от студии Insomniac Games вышла в 2023 году и стала логичным развитием серии о Питере Паркере и Майлзе Моралесе. Игра получила восторженные оценки критиков, взяла награды вроде «Экшн года» на D.I.C.E. Awards и разошлась многомиллионными тиражами буквально за первые сутки. На бумаге — почти безупречный сиквел.

Но реакция новых игроков через PS Plus оказалась куда более неоднозначной. Часть аудитории отмечает, что геймплей стал слишком «безопасным»: боевая система почти не эволюционировала, враги быстро приедаются, а структура миссий иногда ощущается как набор задач, а не цельное приключение. Особенно часто сравнивают с первой частью, где ощущение новизны было сильнее, несмотря на меньший масштаб.

При этом визуально игра по-прежнему производит мощное впечатление. Нью-Йорк выглядит почти фотореалистично, а полёты на паутине — всё ещё один из самых приятных способов передвижения в жанре. И именно это, судя по комментариям игроков, остаётся главным «якорем удовольствия».

Интересно, что критики признают: 70 долларов отдавать на старте за такую игру было бы жаль, а вот как часть подписки PS Plus проект воспринимается гораздо мягче — как качественное, но не революционное приключение на 15–25 часов.

В итоге ситуация с Marvel’s Spider-Man 2 хорошо показывает современный разрыв восприятия игр: одни оценивают их как премиальный продукт за полную цену, другие — как контент внутри подписки. И между этими двумя оптиками одна и та же игра может выглядеть совершенно по-разному.

Но, пожалуй, главный вывод здесь проще: если вам нравится сам процесс быть Человеком-пауком, Нью-Йорк и полёты по крышам — игра всё ещё работает. Вопрос лишь в том, сколько вы готовы были за это заплатить.