Marvel's Spider-Man 2 возвращает часть Нью-Йорка, которая в последний раз была в Ultimate Spider-Man 2005 года ©

Включение Куинса в Marvel's Spider-Man 2 знаменует собой первый случай появления района Нью-Йорка в игре про Человека-паука со времен Ultimate Spider-Man 2005 года.



После почти двух лет созерцания одного и того же изображения Питера и Майлза, стоящих рядом друг с другом, Insomniac наконец-то дала нам все, что мы хотели, и вчера вечером приоткрыла завесу над Marvel's Spider-Man 2, показав Крейвена, Ящера, Призрака, крылатые костюмы, новые способности и, конечно же, долгожданное раскрытие костюма симбионта Питера. Однако была одна важная деталь, которую многие могли упустить из виду, - возвращение Куинса.

После того, как представили Крейвена и внимание вернулось к Нью-Йорку, стало ясно, что Куинс будет исследованным районом в игре. Затем Куинс стал центром внимания первой половины трейлера, где мы увидели, как симбионт Паука уничтожает кучу головорезов в удивительно милом районе. Как Человек-паук собирается передвигаться по Куинсу, остается только догадываться, но можно предположить, что паутинные крылья там пригодятся.

Куинс - это самое подходящее место для сиквела, поскольку Ultimate Spider-Man (который сам по себе был духовным преемником Spider-Man 2 и использовал многие из тех же механик, что и эта игра) проделал тот же трюк в 2005 году, добавив район в качестве новой исследуемой области. Интересно, что, несмотря на то, насколько уникален Куинс и насколько это знаковый район для Нью-Йорка, с тех пор он не появлялся в играх про Человека-паука.

Этот факт отметил пользователь, который опубликовал в твиттере изображение Куинса с подписью: "Куинс был полностью играбельной локацией со времен Ultimate Spider-Man, это почти 20 лет ОМГ. Это победа (если только это не сюжетно-зависимая локация, а не free-roam?)". Позже Insomniac Games уточнила в блоге PlayStation Blog, что Куинс - это полностью исследуемая территория, отметив: "Мы начинаем в доме Коннорса на берегу Ист-Ривер в Куинсе, одном из совершенно новых играбельных и исследуемых районов, которые мы представляем в Marvel's Spider-Man 2".

Если вы не очень хорошо разбираетесь в географии и считаете, что Куинс - это небольшой пригородный район Нью-Йорка, то на самом деле это довольно большое дополнение к игре. В реальной жизни Куинс абсолютно огромен и является самым большим из пяти районов города. Неясно, будет ли этот размер перенесен на карту Marvel's Spider-Man 2, но мы можем видеть из геймплейных кадров, что он определенно значительно расширился.