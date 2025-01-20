Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК через 11 дней, но Sony это совершенно никак не рекламирует

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет на ПК всего через 11 дней, это самый быстрый релиз игры PlayStation от основных студия Sony на ПК. Однако, несмотря на то, что до релиза осталось всего несколько дней, подробности о версии для ПК остаются скудными.

Insomniac и Sony, по-видимому, ничего не делают для продвижения игры. На Spider-Man 2 до сих пор не открыты предварительные заказы, а системные требования и особенности ПК-версии остаются неизвестными.

Что еще более тревожно, многие геймеры даже не знают, что игра выйдет на ПК. На самом деле, некоторые узнали о выходе игры на ПК через скин, рекламируемый для Marvel’s Rivals.

Это может быть в первую очередь связано с кибератакой, которой подверглась Insomniac в начале прошлого года, в результате которой был раскрыт исходный код игры. Sony урезала бюджет Insomniac, а также отменила весь контент для игры после запуска.

Более того, Spider-Man 2 будет недоступна в нескольких странах из-за требования PSN. Похоже, Sony не извлекла уроков из прошлых релизов для ПК, поскольку фанаты ненавидят это требование.

Отсутствие маркетинга в сочетании с тем фактом, что игра будет недоступна почти в 170 странах, предполагает потенциальный провал релиза.