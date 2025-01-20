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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 1 080 оценок

Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК через 11 дней, но Sony это совершенно никак не рекламирует

monk70
Новости

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет на ПК всего через 11 дней, это самый быстрый релиз игры PlayStation от основных студия Sony на ПК. Однако, несмотря на то, что до релиза осталось всего несколько дней, подробности о версии для ПК остаются скудными.

Insomniac и Sony, по-видимому, ничего не делают для продвижения игры. На Spider-Man 2 до сих пор не открыты предварительные заказы, а системные требования и особенности ПК-версии остаются неизвестными.

Что еще более тревожно, многие геймеры даже не знают, что игра выйдет на ПК. На самом деле, некоторые узнали о выходе игры на ПК через скин, рекламируемый для Marvel’s Rivals.

Это может быть в первую очередь связано с кибератакой, которой подверглась Insomniac в начале прошлого года, в результате которой был раскрыт исходный код игры. Sony урезала бюджет Insomniac, а также отменила весь контент для игры после запуска.

Более того, Spider-Man 2 будет недоступна в нескольких странах из-за требования PSN. Похоже, Sony не извлекла уроков из прошлых релизов для ПК, поскольку фанаты ненавидят это требование.

Отсутствие маркетинга в сочетании с тем фактом, что игра будет недоступна почти в 170 странах, предполагает потенциальный провал релиза.

28
62
Комментарии: 62
Ваш комментарий
XeNTRoN

Я как то и без рекламы знаю что игра выходит.А кому игра не нужна то и с рекламой ее не купит.

19
My life is a game

жиза

-4
PolGhost

Это спорное заявление. Я знаю парочку людей, которые хотели бы на ПК поиграть в Red Dead Redemption первый, но за игровыми, да и в принципе, новостями они не следят. И эти люди были удивлены, когда им рассказал, что еще в прошлом году RDR вышел на ПК

Людей много и у всех своя точка зрения на одно и тоже

2
Антон Радикалушкин

Напоминает логику формата - кто хотел поиграть, тот уже прошел на консоли, ненужна игра на пк :)

3
Agentdead PolGhost

Клоуны это а не люди, рдр1 на пк на хайпе во всех щелях новости были. Не надо сказки расказывать.

-5
D-pool PolGhost

Просто им не интересно

0
vladimirasss

уже пройденно на сборке от бразилии

8
Chelovek Prostak

она работает уже без багов?

1
Abramski90 Chelovek Prostak

Да отлично все работает,поиграл часиков 20,все окей , версия 1.5.6

3
hahaha124

3алупа а не сборка, кривая помойка, тоже играл, и те кто сейчас скажут, что сборка 3аебок, полоумные uguоты, жду дизлайки девочки.... Я лучше поиграю в качественный релиз от разрабов, чем в эту бразильскую помойку

-1
10522
уже пройденно на сборке от бразилии

Вот поэтому это:

самый быстрый релиз игры от Sony на ПК
0
My life is a game

вообще хер забили, даже предзаказы не открыли еще
оч странно)

4
kotasha

А сони и не будет рекламировать, игры выпускают как доп доход, да и обычно самом стиме прям на главной странице делают рекламу игре.

2
SmilingGaleo

Они уже смирились, что пк боярам их павук нафиг не нужон

2
FRentertainment2

С радостью бы с тобой согласился, но статистика стима показывает обратное. Там этот мусор в лидерах.

-1
Нейтан Дрейк

"это самый быстрый релиз игры PlayStation"

Действительно, год и 3 месяца. Обычно они не ремастеры, раньше чем через 2 года не портировали.

1
Лидер Z

обиделись что пираты слили и пропатчили игру ))))

1
Лидер Z

более 70к скачиваний только последней сборки и только на 1 трекере

-1
Sunsh1ne98

Так эту недоверсию невозможно запустить на среднем компе, а лишь на монстрах. Нахрен такое надо?

-1
Лидер Z Sunsh1ne98

на монстрах? я прошел на ультра настройках, 4060+r5 5600 + m2 ssd + 16ddr4

это бюджетка

-1
vanтт Лидер Z

Нет, это уже повыше бюджетки будет

0
Челодой моловек 94

Может чтобы сонибои не плакали не идет маркетинг?)

1
TRADS80

Разворачиваем фригаты, курс на паука!

1
chanp14

ясен пень. про такого лгбт школьника паука лучше молчать.

1
Пользователь ВКонтакте

// Ilja Zinovjev

0
Lazy Mutton
Отсутствие маркетинга в сочетании с тем фактом, что игра будет недоступна почти в 170 странах, предполагает потенциальный провал релиза.

Какой провал? Какие там затраты, чтобы портировать игру на пк? Судя по сливам в англоязычных источниках - пару миллионов баксов. На второго спайдер-мена что-то около 5 млн. баксов.

Даже с учетом комиссии магазинов и всего остального, то игре достаточно продаться в количестве 150 тысяч копий, чтобы начать приносить прибыль (ну да, тут не учел затраты на маркетинг, ибо непонятно, сколько сони в текущих реалиях выделили на второго спайдер-мена).

Но подозреваю, что продажи в 500 тысяч позволят перекрыть и траты на рекламу. Цифра, которую Sony легко достигнут.

0
Пользователь ВКонтакте

Да рекламная компания ПК версий у сони дно // Иван Страждин

0
6363

Да у Сони очень странная политика на этот счет. Анонсируют мимоходом не рекламируют и т.д

0
TakatsukiKun0

Похоже у игры большие проблемы... 10 дней до релиза, а новостей нет от слова совсем(

0
Сергей Понащенко

Хорошая оптимизация и никакой рекламы не нужно. А за сам контент можно не переживать.

0
AndruhaGruz

Да просто ПК для Sony это такая мелочь что они даже заморачиваться не хотят. Ну купят и купят не купят и не надо. Для Sony основной выход игры уже давно состоялся. Игра вышла, хорошо себя показала и всё отлично, надо двигаться дальше. Получиться срубить ещё немного бабла с ПК бояр,значит хорошо, нет так нет. Для Sony ПК порты своих игр это как DLS. Вот только ПК бояре это не хотят принимать и кругом кричат спасибо за бета тест а по факту это просто уже отработанный продукт, который сбывают на вторичном рынке (БУ).

0
My life is a game

Согласен, но мне лично на рекламу пох
Я люблю игры сони и благодарен им за порты(если бы еще быстрее от консоли выпускали было бы еще круче) - и всегда принципиально покупаю их сюжетные игры(которые нравятся), чтобы поддержать копейки,а то вдруг решает порты невыгодны

-1
OtherAlatar

ну блять если у пк версии большие проблемы с оптимизацией то её возможно перенесут предзаказы не открыты системки не показаны

0
Павел32ру

Давно бы перенесли. А в своём Х сегодня пост был и где 30 января написано.

И в течение 7 дней откроют предзаказ, по крайней мере в дискорд писали это.

0
Константин335

Думаю для такой игры и рекламы не надо, зачем тратиться? Все и так ждут

0
spaMER_ID

Просто эти твои все не догадываются, что их ждёт.

1
ked1993 spaMER_ID

Паук с Соской и Гигачад Мэри Джейн.=)))

0
R3iz0r

Очень жду когда выйдет именно официальный порт так как не официальный нормально не работала

0
Павел32ру

Играл ещё в феврале прошлого года - все было на троечку

Решил буквально неделю назад скачать новую версию и что? Работает то очень хорошо. На удивление нет фризов, которые были тогда. Да и визуальные эффекты починили.

0
-zotik-

Лучше бы в плюс закинули

-1
Yoshemitsu

А зачем?

Если сосони бросает собаке кость, их не интересует нравится ли она ему.

-1
ked1993

ТОчняк.

0
Destroyer_MZFK

Игра прям понравилась советую к прохождению.

-1
KnDiman

По игре то всё понятно будет стандартный порт, вот интересно если системки будут такими же или выше чем у неофициальной версии, воткнут обязательные лучи или с оптимизацией облажаются тогда игру заклюют.

-1
SoRaS3

Норм. Главное чтобы оптимизон хороший на старте.

-1
CRAZY rock GAME

Я не удивлён, ведущая платформа это PlayStation, а пк это так просто как дополнительный заработок)) можно и без рекламы, ничего не потеряют

-12
Sunsh1ne98

PlayStation лидер только во влажных фантазиях сонибоев)) Основная платформа для гейминга - это ПК.

9
zero sleep Sunsh1ne98

Во влажных фантазиях пекарей - да)?

-6
CRAZY rock GAME Sunsh1ne98

😂😂😂😂🤣🤣🤣, успокаивай себя этим

-3
AndruhaGruz

Сейчас упоротые ПК бояре тебя заминусуют.Они не могут принять что это действительно так и есть.

-6
AndruhaGruz Sunsh1ne98

Ну да, кто такие эти Sony? Они же не делают такие шедевры как Дота 2, КС 2, Пабг,Фортнайт и кучу ещё однокнопочного го...а. Хотя кому я это объясняю у тебя же своя статистика (твоя).

-1