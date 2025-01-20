Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК через 11 дней, но Sony это совершенно никак не рекламирует

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет на ПК всего через 11 дней, это самый быстрый релиз игры PlayStation от основных студия Sony на ПК. Однако, несмотря на то, что до релиза осталось всего несколько дней, подробности о версии для ПК остаются скудными.
Insomniac и Sony, по-видимому, ничего не делают для продвижения игры. На Spider-Man 2 до сих пор не открыты предварительные заказы, а системные требования и особенности ПК-версии остаются неизвестными.
Что еще более тревожно, многие геймеры даже не знают, что игра выйдет на ПК. На самом деле, некоторые узнали о выходе игры на ПК через скин, рекламируемый для Marvel’s Rivals.
Это может быть в первую очередь связано с кибератакой, которой подверглась Insomniac в начале прошлого года, в результате которой был раскрыт исходный код игры. Sony урезала бюджет Insomniac, а также отменила весь контент для игры после запуска.
Более того, Spider-Man 2 будет недоступна в нескольких странах из-за требования PSN. Похоже, Sony не извлекла уроков из прошлых релизов для ПК, поскольку фанаты ненавидят это требование.
Отсутствие маркетинга в сочетании с тем фактом, что игра будет недоступна почти в 170 странах, предполагает потенциальный провал релиза.
Я как то и без рекламы знаю что игра выходит.А кому игра не нужна то и с рекламой ее не купит.
жиза
Это спорное заявление. Я знаю парочку людей, которые хотели бы на ПК поиграть в Red Dead Redemption первый, но за игровыми, да и в принципе, новостями они не следят. И эти люди были удивлены, когда им рассказал, что еще в прошлом году RDR вышел на ПК
Людей много и у всех своя точка зрения на одно и тоже
Напоминает логику формата - кто хотел поиграть, тот уже прошел на консоли, ненужна игра на пк :)
Клоуны это а не люди, рдр1 на пк на хайпе во всех щелях новости были. Не надо сказки расказывать.
Просто им не интересно
уже пройденно на сборке от бразилии
она работает уже без багов?
Да отлично все работает,поиграл часиков 20,все окей , версия 1.5.6
3алупа а не сборка, кривая помойка, тоже играл, и те кто сейчас скажут, что сборка 3аебок, полоумные uguоты, жду дизлайки девочки.... Я лучше поиграю в качественный релиз от разрабов, чем в эту бразильскую помойку
Вот поэтому это:
вообще хер забили, даже предзаказы не открыли еще
оч странно)
А сони и не будет рекламировать, игры выпускают как доп доход, да и обычно самом стиме прям на главной странице делают рекламу игре.
Они уже смирились, что пк боярам их павук нафиг не нужон
С радостью бы с тобой согласился, но статистика стима показывает обратное. Там этот мусор в лидерах.
"это самый быстрый релиз игры PlayStation"
Действительно, год и 3 месяца. Обычно они не ремастеры, раньше чем через 2 года не портировали.
обиделись что пираты слили и пропатчили игру ))))
более 70к скачиваний только последней сборки и только на 1 трекере
Так эту недоверсию невозможно запустить на среднем компе, а лишь на монстрах. Нахрен такое надо?
на монстрах? я прошел на ультра настройках, 4060+r5 5600 + m2 ssd + 16ddr4
это бюджетка
Нет, это уже повыше бюджетки будет
Может чтобы сонибои не плакали не идет маркетинг?)
Разворачиваем фригаты, курс на паука!
ясен пень. про такого лгбт школьника паука лучше молчать.
// Ilja Zinovjev
Какой провал? Какие там затраты, чтобы портировать игру на пк? Судя по сливам в англоязычных источниках - пару миллионов баксов. На второго спайдер-мена что-то около 5 млн. баксов.
Даже с учетом комиссии магазинов и всего остального, то игре достаточно продаться в количестве 150 тысяч копий, чтобы начать приносить прибыль (ну да, тут не учел затраты на маркетинг, ибо непонятно, сколько сони в текущих реалиях выделили на второго спайдер-мена).
Но подозреваю, что продажи в 500 тысяч позволят перекрыть и траты на рекламу. Цифра, которую Sony легко достигнут.
Да рекламная компания ПК версий у сони дно // Иван Страждин
Да у Сони очень странная политика на этот счет. Анонсируют мимоходом не рекламируют и т.д
Похоже у игры большие проблемы... 10 дней до релиза, а новостей нет от слова совсем(
Хорошая оптимизация и никакой рекламы не нужно. А за сам контент можно не переживать.
Да просто ПК для Sony это такая мелочь что они даже заморачиваться не хотят. Ну купят и купят не купят и не надо. Для Sony основной выход игры уже давно состоялся. Игра вышла, хорошо себя показала и всё отлично, надо двигаться дальше. Получиться срубить ещё немного бабла с ПК бояр,значит хорошо, нет так нет. Для Sony ПК порты своих игр это как DLS. Вот только ПК бояре это не хотят принимать и кругом кричат спасибо за бета тест а по факту это просто уже отработанный продукт, который сбывают на вторичном рынке (БУ).
Согласен, но мне лично на рекламу пох
Я люблю игры сони и благодарен им за порты(если бы еще быстрее от консоли выпускали было бы еще круче) - и всегда принципиально покупаю их сюжетные игры(которые нравятся), чтобы поддержать копейки,а то вдруг решает порты невыгодны
ну блять если у пк версии большие проблемы с оптимизацией то её возможно перенесут предзаказы не открыты системки не показаны
Давно бы перенесли. А в своём Х сегодня пост был и где 30 января написано.
И в течение 7 дней откроют предзаказ, по крайней мере в дискорд писали это.
Думаю для такой игры и рекламы не надо, зачем тратиться? Все и так ждут
Просто эти твои все не догадываются, что их ждёт.
Паук с Соской и Гигачад Мэри Джейн.=)))
Очень жду когда выйдет именно официальный порт так как не официальный нормально не работала
Играл ещё в феврале прошлого года - все было на троечку
Решил буквально неделю назад скачать новую версию и что? Работает то очень хорошо. На удивление нет фризов, которые были тогда. Да и визуальные эффекты починили.
Лучше бы в плюс закинули
А зачем?
Если сосони бросает собаке кость, их не интересует нравится ли она ему.
ТОчняк.
Игра прям понравилась советую к прохождению.
По игре то всё понятно будет стандартный порт, вот интересно если системки будут такими же или выше чем у неофициальной версии, воткнут обязательные лучи или с оптимизацией облажаются тогда игру заклюют.
Норм. Главное чтобы оптимизон хороший на старте.
Я не удивлён, ведущая платформа это PlayStation, а пк это так просто как дополнительный заработок)) можно и без рекламы, ничего не потеряют
PlayStation лидер только во влажных фантазиях сонибоев)) Основная платформа для гейминга - это ПК.
Во влажных фантазиях пекарей - да)?
😂😂😂😂🤣🤣🤣, успокаивай себя этим
Сейчас упоротые ПК бояре тебя заминусуют.Они не могут принять что это действительно так и есть.
Ну да, кто такие эти Sony? Они же не делают такие шедевры как Дота 2, КС 2, Пабг,Фортнайт и кучу ещё однокнопочного го...а. Хотя кому я это объясняю у тебя же своя статистика (твоя).