Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК в конце января 2025 года

Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games и Nixxes Software анонсировали выход Marvel's Spider-Man 2 на PC, запланированный на 30 января 2025 года. Игра будет доступна через Steam и Epic Games Store. Ранее, 20 октября 2023 года, проект дебютировал на PlayStation 5.
В этой части приключений Человека-паука игрокам предстоит управлять сразу двумя героями — Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Оба героя сталкиваются с новыми испытаниями, защищая Нью-Йорк от опасностей, в том числе чудовищного Венома и симбионтов. В расширенном мире Marvel можно будет исследовать районы Бруклина, Куинса, Кони-Айленда и другие локации.
Главной особенностью PC-версии станет оптимизация под современные системы, включая поддержку новейших технологий.
Предварительный заказ откроет доступ к бонусам, включая уникальные костюмы для героев и дополнительные способности.
Как и все последние релизы Sony на ПК, для Marvel's Spider-Man 2 потребуется аккаунт PSN.
Умельцы уже давно же сделали на пека)
- Чтобы стрельнуть паутиной привяжите PSN
Для игры из зелёного стима не потребуется
жаль длс не выпустели.
и это странно вроде как.
ну я так понимаю 2 версии происходящего 1) они заняты (официально) тремя играми - росомаха, люди икс, паук 3 и решили не мучиться и так работы много- 2) они не чего не делают (ну расомаху делают точно) ищут бразильских хакеров с фонариком (они же всё их засудить хотят.
Есть ещё третий вариант: они просто эти ДЛС отменили и решили портировать на ПК.
Просто я видел видос, который чел слил три длс во второй части. И там были буквы незашифрованы.
Наверно забили на длс. Обычно на ПК сливают законченную версию для плойки. Значит удалю, а то зря место занимает в ожидании длс (
я так понимаю там опять псн привязка
99% что она всегда будет
Не прошло и года, быстро человек-паук долетел до пк
20 октября, вроде как год будет.
Почти полтора пройдёт.
Как будто незаметно время пролетело
Зачем нам этот повесточный трешак?
Ну за всех говорить не нужно
Остались ТЛОУ2 и Демонс Соулс. Потом уже от Бладборна не отвертеться будет
Ещё бы инфеймос увидеть
Да и Анчартед 3 части. Бог войны, эхх
во быстро как.
И там написано про привязку
Е бой
Да уже вроде год как вышла // Александр Ковалёв
то промт от пиратов // Борис Мощенко
// Александр Ковалёв
Походу отменили длс)
Мб в честь этого сделают скидку в псн
аккаунт PSN а вот это лишит их львиной доли прибыли это паук а в снг он популярен
Детская игра, даже с торрента качать не буду, как и предыдущие части.
По твоему все игры тоже детские?
только марвел
Особенно вторичная миссия где по пчёлам надо пулять, ну реально в это только дети могут играть, драчки без кровяки и расчленёнок.
Сюжет с детскими заботами и переживаниями, короче и близко не Дедпул.
а потом первый же побежишь качать)
Одни из нас 2 я бы качнул, а это детский сад штаны на лямках.
В комментах ютубе, люди в недоумении почему не ДЛС, а просто анонсировали порт ПК)) Интересно почему?
Неофициальный порт против официального! 😁
Делаем ставки:
300 Гб и не поддержка клаво-мыши в НЕ-до порте как минимум...
Блин лучше бы одних из нас 2 анонсировали для пк !за…ли !!
Всему своё время голубчик
Надо же,оказывается эту сжв парашу кто-то ждёт.
Челопук 2 не сжв?)
А DLC ?
Ну да, как-то странно
А нафига она нам нужна? Я лично не хочу жрать тонну повесточки, которую тут запихали во все аспекты данной игры.
Ну и не жри, нетакусик
К сожалению любители найдутся.
Нам? Не говори за всех
ЛГ6Т-игра года? Ждём в списочке куратора SBI Detected
там уже бг3 подебил
Ну за, оптимизацию можно не переживать. Никсес умеет это делать. Первый Паук был очень неплохо оптимизирован. Цусима - вообще отличный порт. Возможно, лучший порт за всё время. В общем, что что, а оптимизация должна быть на уровне.
УРА! Ну наконец то!!! Осталось ещё объявить о релизе Lust of US 2 на ПК, и я буду полноценно счастлив