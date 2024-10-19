Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК в конце января 2025 года

Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games и Nixxes Software анонсировали выход Marvel's Spider-Man 2 на PC, запланированный на 30 января 2025 года. Игра будет доступна через Steam и Epic Games Store. Ранее, 20 октября 2023 года, проект дебютировал на PlayStation 5.

В этой части приключений Человека-паука игрокам предстоит управлять сразу двумя героями — Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Оба героя сталкиваются с новыми испытаниями, защищая Нью-Йорк от опасностей, в том числе чудовищного Венома и симбионтов. В расширенном мире Marvel можно будет исследовать районы Бруклина, Куинса, Кони-Айленда и другие локации.

Главной особенностью PC-версии станет оптимизация под современные системы, включая поддержку новейших технологий.

Предварительный заказ откроет доступ к бонусам, включая уникальные костюмы для героев и дополнительные способности.

Как и все последние релизы Sony на ПК, для Marvel's Spider-Man 2 потребуется аккаунт PSN.