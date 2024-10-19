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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 977 оценок

Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК в конце января 2025 года

butcher69
Новости

Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games и Nixxes Software анонсировали выход Marvel's Spider-Man 2 на PC, запланированный на 30 января 2025 года. Игра будет доступна через Steam и Epic Games Store. Ранее, 20 октября 2023 года, проект дебютировал на PlayStation 5.

В этой части приключений Человека-паука игрокам предстоит управлять сразу двумя героями — Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Оба героя сталкиваются с новыми испытаниями, защищая Нью-Йорк от опасностей, в том числе чудовищного Венома и симбионтов. В расширенном мире Marvel можно будет исследовать районы Бруклина, Куинса, Кони-Айленда и другие локации.

Главной особенностью PC-версии станет оптимизация под современные системы, включая поддержку новейших технологий.

+ ещё 2 картинки

Предварительный заказ откроет доступ к бонусам, включая уникальные костюмы для героев и дополнительные способности.

Как и все последние релизы Sony на ПК, для Marvel's Spider-Man 2 потребуется аккаунт PSN.

26
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Dark1994

Умельцы уже давно же сделали на пека)

5
kohopeyka

- Чтобы стрельнуть паутиной привяжите PSN

4
Никита Дроздоvv
Как и все последние релизы Sony на ПК, для Marvel's Spider-Man 2 потребуется аккаунт PSN.

Для игры из зелёного стима не потребуется

4
jax baron

жаль длс не выпустели.

2
Zick211

и это странно вроде как.

2
jax baron Zick211

ну я так понимаю 2 версии происходящего 1) они заняты (официально) тремя играми - росомаха, люди икс, паук 3 и решили не мучиться и так работы много- 2) они не чего не делают (ну расомаху делают точно) ищут бразильских хакеров с фонариком (они же всё их засудить хотят.

0
Zick211 jax baron

Есть ещё третий вариант: они просто эти ДЛС отменили и решили портировать на ПК.

1
Zick211 jax baron

Просто я видел видос, который чел слил три длс во второй части. И там были буквы незашифрованы.

1
BaldursG

Наверно забили на длс. Обычно на ПК сливают законченную версию для плойки. Значит удалю, а то зря место занимает в ожидании длс (

1
r23dom

я так понимаю там опять псн привязка

1
-zotik-

99% что она всегда будет

0
kohopeyka

Не прошло и года, быстро человек-паук долетел до пк

1
Павел32ру

20 октября, вроде как год будет.

0
-Zion-

Почти полтора пройдёт.

0
Никита Дроздоvv -Zion-

Как будто незаметно время пролетело

0
caliskan

Зачем нам этот повесточный трешак?

1
Никита Дроздоvv

Ну за всех говорить не нужно

0
lowkek

Остались ТЛОУ2 и Демонс Соулс. Потом уже от Бладборна не отвертеться будет

0
Павел32ру

Ещё бы инфеймос увидеть

Да и Анчартед 3 части. Бог войны, эхх

3
Комментарий удален
jax baron

во быстро как.

0
-zotik-

И там написано про привязку

0
Лидер X

Е бой

0
Пользователь ВКонтакте

Да уже вроде год как вышла // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

то промт от пиратов // Борис Мощенко

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Александр Ковалёв

0
William Dwight

Походу отменили длс)

0
-zotik-

Мб в честь этого сделают скидку в псн

0
Punisher1

аккаунт PSN а вот это лишит их львиной доли прибыли это паук а в снг он популярен

0
tvorog8088

Детская игра, даже с торрента качать не буду, как и предыдущие части.

0
Zick211

По твоему все игры тоже детские?

0
J Jonah Jameson Zick211

только марвел

1
tvorog8088 Zick211

Особенно вторичная миссия где по пчёлам надо пулять, ну реально в это только дети могут играть, драчки без кровяки и расчленёнок.

Сюжет с детскими заботами и переживаниями, короче и близко не Дедпул.

-1
Lelik_mc_kawai

а потом первый же побежишь качать)

0
tvorog8088 Lelik_mc_kawai

Одни из нас 2 я бы качнул, а это детский сад штаны на лямках.

0
Zick211

В комментах ютубе, люди в недоумении почему не ДЛС, а просто анонсировали порт ПК)) Интересно почему?

0
OmGRoNiKS_TM

Неофициальный порт против официального! 😁

Делаем ставки:

0
Simple Jack
0
Ang Dark Simple Jack

300 Гб и не поддержка клаво-мыши в НЕ-до порте как минимум...

0
SERGEY-SP

Блин лучше бы одних из нас 2 анонсировали для пк !за…ли !!

0
Никита Дроздоvv

Всему своё время голубчик

0
RandySavage

Надо же,оказывается эту сжв парашу кто-то ждёт.

0
Manrin RandySavage

Челопук 2 не сжв?)

0
Ballbeast

А DLC ?

0
OmGRoNiKS_TM

Ну да, как-то странно

0
Makar_AS8

А нафига она нам нужна? Я лично не хочу жрать тонну повесточки, которую тут запихали во все аспекты данной игры.

-1
MstitelL

Ну и не жри, нетакусик

-1
-Zion-

К сожалению любители найдутся.

0
Никита Дроздоvv

Нам? Не говори за всех

0
PeaceDuke72

ЛГ6Т-игра года? Ждём в списочке куратора SBI Detected

-1
Sinmax

там уже бг3 подебил

2
Никита Дроздоvv

Ну за, оптимизацию можно не переживать. Никсес умеет это делать. Первый Паук был очень неплохо оптимизирован. Цусима - вообще отличный порт. Возможно, лучший порт за всё время. В общем, что что, а оптимизация должна быть на уровне.

-1
Винтони

УРА! Ну наконец то!!! Осталось ещё объявить о релизе Lust of US 2 на ПК, и я буду полноценно счастлив

-2