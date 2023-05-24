Месяц выхода Marvel's Spider-Man 2 подтвержден еще двумя журналистами ©

После Джейсона Шрайера еще два журналиста подтвердили, что месяц выхода Marvel's Spider-Man 2 может быть сентябрь 2023 года.

Месяц выхода Marvel's Spider-Man 2 был подтвержден еще двумя журналистами, а именно Кристофером Дрингом из GamesIndustry.biz и Энди Робинсоном из VGC. Оба они согласны с тем, что новая франшиза от Insomniac Games появится в магазинах в сентябре 2023 года.

Как вы помните, это тот же прогноз, который сделал Джейсон Шрайер, указавший сентябрь в качестве возможного месяца релиза Marvel's Spider-Man 2, и обычно он может полагаться на очень надежные источники.

Дринг также аргументировал свою позицию на основе прошлых стратегий Sony, которая обычно старается избегать запуска своих игр в четвертом квартале года.