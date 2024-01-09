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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 592 оценки

Модель лица ЭмДжей в играх Insomniac о Человеке-пауке подверглась нападкам от фанатов

Gruz_
Новости

Стефани Тайлер Джонс, лицо Мэри Джейн Уотсон в играх Insomniac о Человеке-пауке, разместила в Instagram сообщение, в котором обвинила ряд фанатов в харассменте, переходящем "все границы". По словам Джонс, один из них позвонил ей на работу и оставил несколько голосовых сообщений с предложением поговорить с ним, из-за чего Джонс стала чувствовать себя небезопасно.

Как пояснила Джонс, она больше не является "активно прослушивающимся" актером или моделью и просто хочет зарабатывать на жизнь, не опасаясь за свою жизнь. Ее участие в играх о Человеке-пауке ни в коем случае не должно лишать ее этого права.

В выходные некоторые подписчики перешли границы, - написала Джонс в своем Instagram. Один даже дошел до того, что позвонил мне на работу и оставил несколько голосовых сообщений, желая поговорить со мной и требуя перезвонить, что неприемлемо и является преследованием.

Моя страничка по уходу за кожей не для поклонников Человека-паука или MJ. Придя сегодня утром на работу, я сразу почувствовал себя небезопасно и некомфортно, услышав эти голосовые сообщения. Пожалуйста, уважайте то, что я человек, пытающийся заработать на жизнь, как и вы, и я прошу не переходить границы дозволенного.

После релиза фильма Marvel Spider-Man 2 образ Мэри Джейн стал предметом многочисленных споров, в той или иной степени. Кто-то не одобрял ее роль в игре, утверждая, что она слишком сильна, а кто-то заявлял, что вообще не испытывает симпатии к ее персонажу. И то, что эти дискуссии перешли границу реального мира и, похоже, стали причиной угрожающего поведения, просто вопиюще.

Как утверждает Джонс, у нее есть такое же право на частную жизнь, как и у всех остальных, и одержимость персонажем, которому она придала свое сходство, не является оправданием для посягательств на это право.

К сожалению, такое поведение довольно распространено в онлайн-фандомах, и о нем часто сообщают актеры и стримеры Twitch, работающие в игровой индустрии, но когда такое происходит, об этом нужно говорить - и это нужно пресекать.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Папел

Может виноваты косорукие разрабы, отвечающие за модели? Девочка то нормально выглядит

20
Кей Овальд

Модель к этом никакого отношения не имеет, к ней с претензиями ходить глупо. Виноваты криворукие разрабы. И это далеко не первый раз когда в играх лицо выглядит намного хуже чем в жизни. Кажется, они специально уродуют женщин.

7
ka27

Мерри Джейн стала похожа на новую сценаристку Insomniac games

От первой части почти не отличить, актриса 1 в 1 :)

Ей будто ~40 стало

6
SatirDog

Ну нечего, выйдет на ПК, модеры ей личико поправят, а то выглядит как мамка паука.

4
ivan41kds

это уже перебор как по мне

4
Gaige

А Джонс-то причём? Это даже не её лицо во второй части.

2
Папел
0
Gaige Папел

Ну молодцы, что подтвердили. Забыли, правда, что у людей глаза есть.

0
Rorschach93

фанатики Кирстен Данст не уймутся

0