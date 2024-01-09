Модель лица ЭмДжей в играх Insomniac о Человеке-пауке подверглась нападкам от фанатов

Стефани Тайлер Джонс, лицо Мэри Джейн Уотсон в играх Insomniac о Человеке-пауке, разместила в Instagram сообщение, в котором обвинила ряд фанатов в харассменте, переходящем "все границы". По словам Джонс, один из них позвонил ей на работу и оставил несколько голосовых сообщений с предложением поговорить с ним, из-за чего Джонс стала чувствовать себя небезопасно.

Как пояснила Джонс, она больше не является "активно прослушивающимся" актером или моделью и просто хочет зарабатывать на жизнь, не опасаясь за свою жизнь. Ее участие в играх о Человеке-пауке ни в коем случае не должно лишать ее этого права.

В выходные некоторые подписчики перешли границы, - написала Джонс в своем Instagram. Один даже дошел до того, что позвонил мне на работу и оставил несколько голосовых сообщений, желая поговорить со мной и требуя перезвонить, что неприемлемо и является преследованием.



Моя страничка по уходу за кожей не для поклонников Человека-паука или MJ. Придя сегодня утром на работу, я сразу почувствовал себя небезопасно и некомфортно, услышав эти голосовые сообщения. Пожалуйста, уважайте то, что я человек, пытающийся заработать на жизнь, как и вы, и я прошу не переходить границы дозволенного.

После релиза фильма Marvel Spider-Man 2 образ Мэри Джейн стал предметом многочисленных споров, в той или иной степени. Кто-то не одобрял ее роль в игре, утверждая, что она слишком сильна, а кто-то заявлял, что вообще не испытывает симпатии к ее персонажу. И то, что эти дискуссии перешли границу реального мира и, похоже, стали причиной угрожающего поведения, просто вопиюще.

Как утверждает Джонс, у нее есть такое же право на частную жизнь, как и у всех остальных, и одержимость персонажем, которому она придала свое сходство, не является оправданием для посягательств на это право.

К сожалению, такое поведение довольно распространено в онлайн-фандомах, и о нем часто сообщают актеры и стримеры Twitch, работающие в игровой индустрии, но когда такое происходит, об этом нужно говорить - и это нужно пресекать.