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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 360 оценок

На гигантской "Сфере" в Лас-Вегасе показали рекламу Marvel's Spider-Man 2

butcher69
Новости

В честь запуска игры Marvel's Spider-Man 2 на PS5 компания Sony вчера вечером показала рекламный ролик на гигантской "Сфере" в Лас-Вегасе - инновационной развлекательной арене, представляющей собой сферический купол, состоящий из светодиодных экранов, на которые можно проецировать различные видеоролики, включая рекламные.

Когда речь идет о продвижении экосистемы PlayStation, Sony не жалеет средств и предпочитает действовать с размахом. Продолжая тему Marvel's Spider-Man 2, вчера мы сообщали о подвешенном грузовике, поддерживаемом паутиной.

На этот раз компания в некотором смысле превзошла саму себя, запустив на улицах Лас-Вегаса яркую (и, вероятно, столь же дорогостоящую) рекламу с изображением двух Человеков-пауков, Венома и культового девиза "Be greater. Вместе". В конце концов, Marvel's Spider-Man 2 - это самый коммерчески значимый эксклюзив PS5 этого года.

-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
akunamatatas
3
500ml

Клоуны

0
tvorog8088

Обычно такой фигнёй до релиза страдают.

-2
Wolfenstein

игровая индустрия превратилась не в то кто лучше сделает игру а кто больше в рекламу вкинет бабла за свой средней паршивости продукт… сначала киберпранк2077 терь паук, кто следующий ?

-3
Freund Benno

майки недавно тоже там крутили свой хбох

0