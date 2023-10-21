На гигантской "Сфере" в Лас-Вегасе показали рекламу Marvel's Spider-Man 2

В честь запуска игры Marvel's Spider-Man 2 на PS5 компания Sony вчера вечером показала рекламный ролик на гигантской "Сфере" в Лас-Вегасе - инновационной развлекательной арене, представляющей собой сферический купол, состоящий из светодиодных экранов, на которые можно проецировать различные видеоролики, включая рекламные.

Когда речь идет о продвижении экосистемы PlayStation, Sony не жалеет средств и предпочитает действовать с размахом. Продолжая тему Marvel's Spider-Man 2, вчера мы сообщали о подвешенном грузовике, поддерживаемом паутиной.

На этот раз компания в некотором смысле превзошла саму себя, запустив на улицах Лас-Вегаса яркую (и, вероятно, столь же дорогостоящую) рекламу с изображением двух Человеков-пауков, Венома и культового девиза "Be greater. Вместе". В конце концов, Marvel's Spider-Man 2 - это самый коммерчески значимый эксклюзив PS5 этого года.