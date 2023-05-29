На PlayStation Showcase 2023 была показана не финальная версия Marvel's Spider-Man 2 ©

На прошлой неделе состоялась ожидаемая многими фанатами полноценная презентация игрового процесса Marvel's Spider-Man 2. Геймплейный ролик супергеройского экшена показал сразу двух Пауков в действии, быстрые переходы и уникальные способности каждого из них. При этом, как оказалось, нам показали не финальную версию сиквела Marvel's Spider-Man.

На связь вышел комьюнити-менеджер Insomniac Games Джеймс Стивенсон, который прокомментировал эпичный геймплей Marvel's Spider-Man 2. Он рад, что демонстрация продолжения популярной игры смогла восхитить большое количество геймеров. Вместе с этим Стивенсон также добавил, что геймплей был записан еще не на финальной сборке игры. Разработчики еще работают над улучшением многих аспектов проекта, включая визуальные эффекты. Поэтому можно ожидать, что перед релизом графика в Marvel's Spider-Man 2 станет еще лучше.

Тем временем трейлер геймплея Marvel's Spider-Man 2 набрал почти 20 миллионов просмотров на YouTube. Кажется, что перед нами одна из самых крупных игровых премьер от Sony.

Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится эксклюзивно на PlayStation 5 осенью 2023 года.