На пляже появилась шикарная песчаная скульптура центральных персонажей Marvel's Spider-Man 2

Жаркое лето уже начинает набирать обороты, а вместе с этим нарастает ожидание фанатами скорого релиза Marvel's Spider-Man 2. До выхода масштабного супергеройского экшена от Insomniac Games остается больше трех месяцев, но утомительное ожидание можно скрасить уже сейчас с помощью потирающей работе умельцев. На солнечном пляже была размещена крутая песчаная скульптура, которую посвятили Marvel's Spider-Man 2.
Уникальная песчаная скульптура Marvel's Spider-Man 2 была размещена на пляже Тайваня в рамках фестиваля искусств из песка Fulong 2023. Там представлено свыше 60 скульптур от разных художников и на разные темы, но самое интересной из всех оказалась необычная имитация битвы из Marvel's Spider-Man 2. Энтузиасты воссоздали из писка сцену сражения Майлза Моралеса, Питера Паркера и Венома, которая получилась очень детализированной.
Выход Marvel’s Spider-Man 2 запланирован на 20 октября только для PS5. Напомним, еще до релиза игры разработчики из Insomniac Games весьма явно намекнули, кто же станет главным злодеем ожидаемого сиквела.
Уточните, из чего всё таки воссоздали? По фото вроде песок....