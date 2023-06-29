На пляже появилась шикарная песчаная скульптура центральных персонажей Marvel's Spider-Man 2 ©

Жаркое лето уже начинает набирать обороты, а вместе с этим нарастает ожидание фанатами скорого релиза Marvel's Spider-Man 2. До выхода масштабного супергеройского экшена от Insomniac Games остается больше трех месяцев, но утомительное ожидание можно скрасить уже сейчас с помощью потирающей работе умельцев. На солнечном пляже была размещена крутая песчаная скульптура, которую посвятили Marvel's Spider-Man 2.

Уникальная песчаная скульптура Marvel's Spider-Man 2 была размещена на пляже Тайваня в рамках фестиваля искусств из песка Fulong 2023. Там представлено свыше 60 скульптур от разных художников и на разные темы, но самое интересной из всех оказалась необычная имитация битвы из Marvel's Spider-Man 2. Энтузиасты воссоздали из писка сцену сражения Майлза Моралеса, Питера Паркера и Венома, которая получилась очень детализированной.

Выход Marvel’s Spider-Man 2 запланирован на 20 октября только для PS5. Напомним, еще до релиза игры разработчики из Insomniac Games весьма явно намекнули, кто же станет главным злодеем ожидаемого сиквела.