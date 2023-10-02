Настройки Marvel's Spider-Man 2 позволят игрокам сделать перемещения на паутине намного сложнее ©

Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 обещает порадовать игроков продвинутыми настройками многих аспектов игры. Как отмечают разработчики игры из студии Insomniac Games, пользователи смогут не только подобрать оптимальные параметры доступности для себя, но и в некоторых моментах даже усложнить игру. Например, одним из нововведений во второй части станет возможность изменять степень помощи при полетах на паутине.

Директор Insomniac Games по работе с сообществом и маркетингу Джеймс Стивенсон признался, что в Marvel's Spider-Man 2 будут настройки, позволяющие сделать игровой процесс более сложным. Это сделано в первую очередь для игроков, которые любят различные испытания в играх.

По словам разработчика, настройка помощи при передвижении на паутине в Marvel's Spider-Man была установлена на максимум. Этот параметр создавал ощущение от оригинальной игры, когда игроки летали по всему Нью-Йорку. В сиквеле эту помощь можно будет снизить или даже отключить, сделав ваше перемещение более точным, но при этом и более сложным.

Это не настройка доступности. Наоборот.

Например, на этом ползунке есть 10 уровней помощи полета на паутине. Игра начинается с 10-го уровня по умолчанию (как в предыдущих играх). Эту функцию мы предоставляем игрокам для отключения, чтобы получить /меньше/ помощи, если они этого хотят.

— написал Джеймс Стивенсон.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет уже 20 октября на PlayStation 5.