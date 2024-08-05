Неофициальная PC-версия Marvel's Spider-Man 2 получила обновление 1.5.3

Спустя почти месяц после выхода предыдущего обновления бразильские разработчики неофициального PC-порта Marvel's Spider-Man 2 выпустили новое обновление 1.5.3 для игры. Оно еще сильнее улучшает качество PC-версии, исправляя найденные визуальные баги в игре. Размер обновления составил внушительные 35 ГБ.

Основные изменения:

Улучшен шейдер глянцевых поверхностей;

Исправлен шейдер, который отвечал за цветокоррекцию в игре - цвета в игре стали ближе к оригинальным в версии PS5;

Улучшен шейдер для костюма Spider-Man Noir, чтобы сделать его более близким к оригиналу - предыдущий костюм был слишком ярким;

Исправлен шейдер для некоторых прожекторов в игре;

Исправлен шейдер отвечающий за дополнительное освещение в игре;

Исправлен шейдер для зеленых огней Мистериума на Кони-Айленде;

Временное исправление мерцающего шейдера Кони-Айленда;

Исправлены 1D-текстуры;

Исправлены текстуры шаблонов для коллекции фотографий;

Исправлен шейдер линз у костюма Spider-Verse, добавивший анимированную подсветку (раньше она была статичной);

Исправлен шейдер лодок;

Исправлен шейдер негативного эффекта во время боя Майлза против Ли;

Исправлен сбой шейдера White Square Box при использовании способностей Майлза.

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год. При этом неофициальная ПК-версия с обновлением 1.5.2 уже показывала качество близкое к официальной версии игры на PS5.

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