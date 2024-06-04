Неофициальный PC-порт Marvel's Spider-Man 2 получил обновление 1.4.8

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 впервые за последние две недели выпустили новое обновление. В обновлении 1.4.8 разработчики исправили ряд неприятных багов и некорректных шейдеров, которые встречались по ходу игры.
- Исправлен шейдер для костюма Spider-Man 2099 и его вариаций;
- Улучшены шейдеры интерактивного меню;
- Исправлен определенный шейдер, который делал песочный вихрь красным;
- Исправлена модель линз костюма Amazing Spider-Man 2;
- Исправлены шейдеры голографических NPC;
- Исправлены шейдеры мониторов;
- Исправлен шейдер костюма Майлза Brooklyn 2099;
- Исправлен шейдер бомб Симбиота;
- Улучшен шейдер порталов Черной Кошки;
- Исправлен эффект экрана галлюцинации для Майлза;
- Исправлен шейдер паутины - теперь он становится черным при ношении костюма Симбиота;
- Исправлено множество различных шейдеров.
На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.
Скачать порт Marvel's Spider-Man 2 можно прямо с нашего сайта.
Играбельно сейчас?
Вполне.
Более чем. Имеется ссд - будет все летать. Да, просадки фпс, но никто не обещал топовую оптимизацию. Хотя, что было в январе и сейчас, то можно назвать оптимизацией.
И второй случай: Если закрыть глаза на вылеты в рандом моменты.
тоже очень интересно. После, как закончу с SWJ:S хотел как раз рубануть в паучка
Прошёл недавно на 100 %. Есть просадки, есть некоторые косячные места, бывают вылеты.
Слышал, что для этого порта ссд М2 нужен? Тобишь для стабильных хотя бы 60 фпс?
хз сколько будут исправлять
Ну энтузиасты. Такое гумно бесплатно портируют на пека. Их должны нанять в студии, которые занимаются портированием.