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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 795 оценок

Неофициальный PC-порт Marvel's Spider-Man 2 получил обновление 1.4.8

AceTheKing
Новости

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 впервые за последние две недели выпустили новое обновление. В обновлении 1.4.8 разработчики исправили ряд неприятных багов и некорректных шейдеров, которые встречались по ходу игры.

  • Исправлен шейдер для костюма Spider-Man 2099 и его вариаций;
  • Улучшены шейдеры интерактивного меню;
  • Исправлен определенный шейдер, который делал песочный вихрь красным;
  • Исправлена ​​модель линз костюма Amazing Spider-Man 2;
  • Исправлены шейдеры голографических NPC;
  • Исправлены шейдеры мониторов;
  • Исправлен шейдер костюма Майлза Brooklyn 2099;
  • Исправлен шейдер бомб Симбиота;
  • Улучшен шейдер порталов Черной Кошки;
  • Исправлен эффект экрана галлюцинации для Майлза;
  • Исправлен шейдер паутины - теперь он становится черным при ношении костюма Симбиота;
  • Исправлено множество различных шейдеров.

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.

Скачать порт Marvel's Spider-Man 2 можно прямо с нашего сайта.

14
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
hixxx

Играбельно сейчас?

1
StarThrowing Killer

Вполне.

3
Павел32ру

Более чем. Имеется ссд - будет все летать. Да, просадки фпс, но никто не обещал топовую оптимизацию. Хотя, что было в январе и сейчас, то можно назвать оптимизацией.

И второй случай: Если закрыть глаза на вылеты в рандом моменты.

5
SaDaR

тоже очень интересно. После, как закончу с SWJ:S хотел как раз рубануть в паучка

-1
PersonaR8

Прошёл недавно на 100 %. Есть просадки, есть некоторые косячные места, бывают вылеты.

1
Сергей Понащенко Павел32ру

Слышал, что для этого порта ссд М2 нужен? Тобишь для стабильных хотя бы 60 фпс?

0
Rorschach93

хз сколько будут исправлять

1
Sir Walter

Ну энтузиасты. Такое гумно бесплатно портируют на пека. Их должны нанять в студии, которые занимаются портированием.

-3