Неофициальный PC-порт Marvel's Spider-Man 2 получил обновление 1.5.1

Бразильские разработчики объявили о выходе нового патча 1.5.1 для неофициального PC-порта Marvel's Spider-Man 2.
В целом порт уже достиг впечатляющего уровня качества, особенно учитывая его первоначальное состояние, когда казалось, что его доведение до ума сторонними энтузиастами может быть невыполнимой задачей. Поэтому нынешние патчи носят скорее приятный улучшающий характер и исправляют некоторые графические глитчи, которые еще остались в игре.
Список изменений в патче 1.5.1:
- Исправлены текстуры костюма ITSV Майлза Моралеса;
- Исправлены нормали для шейдера Tendrils;
- Снижена глянцевитость и улучшены цвета для шейдера костюма SB ITSV Майлза;
- Исправлен эмиссионный тонируемый шейдер, ответственный за освещение;
- Исправлена анимация шейдера камуфляжа Майлза;
- Исправлен шейдер с частицами воды;
- Исправлен шейдер мусора для ускорителя частиц;
- Исправлен шейдер снайперского лазера;
- Улучшен базовый шейдер блеска эмиссии;
- Исправлен ряд других шейдеров.
Демонстрация работы игры с патчем 1.5.1 на RTX 3060 ti/10700k:
На текущий момент Sony не анонсировала выход официального порта игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз планируется в 2025-м году. Скачать игру можно уже сейчас с нашего сайта, где доступна загрузка через торрент.
Размер уменьшили ?
Неа. И походу пока игра не попадет в руки настоящий взломщиков, вес так и будет за 200 гигов
Давно уже 68 гб весит.