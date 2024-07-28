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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 859 оценок

Неофициальный порт Marvel's Spider-Man 2 для ПК теперь выглядит почти так же хорошо, как официальная версия для PS5

monk70
Новости

Team Brazil выпустила новую версию 1.5.2 своего неофициального порта Marvel’s Spider-Man 2 для ПК. Эта версия, похоже, почти так же хороша, как официальная версия для PS5, и ниже вы можете найти видео сравнения между ними.

Как мы видим в этом сравнении, неофициальный порт для ПК выглядит почти так же хорошо, как официальная версия для PS5. Поскольку версия для ПК может работать в исходном разрешении 4K, она выглядит четче, чем версия для PS5.

Однако в версии для ПК все еще отсутствуют некоторые эффекты шейдеров и освещения. Так что она пока не идеальна. Давайте также не забывать, что это видео сравнивает определенную область. В других областях может не быть еще большего количества шейдеров или могут быть различные графические сбои.

Мало того, моддеры не реализовала должным образом — по крайней мере, пока — какие-либо эффекты трассировки лучей. Прямо сейчас, версия DX11, по-видимому, является основным фокусом команды. Тем не менее, для неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 выглядит невероятно на ПК.

7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
DenisVTR

Ща лучше станет сони ее и анонсирует))

1
VIGITAL1

Кто полностью прошел ПК версию ?Как впечатления?

0
Glodus Muspell

Отличные

0
Wolfenstein

еще бы это в игру превратить а не бессюжетную бредятину очередную душить про суперхреноя который уже всех достал 🪤

-2
JIoMTuK

о, неадекват вернулся. надолго ли?)

0
Egik81

По последним портам Сони на ПК. Можно сказать что вроде неофициальный порт еще и не требует F16C как некоторые официальные порты.

Поскольку версия для ПК может работать в исходном разрешении 4K, она выглядит четче, чем версия для PS5.

не версия может работать а железо позволяет ей работать в постоянном 4K а не в динамическом.

Кстати в PC порте дисплеи что на клетке что на мониторах имеют изображение в PS5 этого нет. Однако мне например волосяной покров а именно шерсть на костюме главного плохиша больше понравилось по качеству на PS5.

-2
Александр Дантес

Кто не знал... игра уже давно в зелёном магазине лежит полёживает.

-7
Eclair_93

Что такое зеленый магазин? Торрент? Так она пол года если не больше лежит там.

0
Igor Udilov Eclair_93

Пусть еще лежит. Я не думаю, что порт идеальный, может что подрехтуют еще.

0
Eclair_93 Igor Udilov

Да она весит что-то в районе 200гб, кому она нужна в таком виде.

0
Marico Eclair_93

уже давно 90 весит

0
Leader Z Marico

90 весит репак , после установки 200

0