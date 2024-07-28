Неофициальный порт Marvel's Spider-Man 2 для ПК теперь выглядит почти так же хорошо, как официальная версия для PS5

Team Brazil выпустила новую версию 1.5.2 своего неофициального порта Marvel’s Spider-Man 2 для ПК. Эта версия, похоже, почти так же хороша, как официальная версия для PS5, и ниже вы можете найти видео сравнения между ними.

Как мы видим в этом сравнении, неофициальный порт для ПК выглядит почти так же хорошо, как официальная версия для PS5. Поскольку версия для ПК может работать в исходном разрешении 4K, она выглядит четче, чем версия для PS5.

Однако в версии для ПК все еще отсутствуют некоторые эффекты шейдеров и освещения. Так что она пока не идеальна. Давайте также не забывать, что это видео сравнивает определенную область. В других областях может не быть еще большего количества шейдеров или могут быть различные графические сбои.

Мало того, моддеры не реализовала должным образом — по крайней мере, пока — какие-либо эффекты трассировки лучей. Прямо сейчас, версия DX11, по-видимому, является основным фокусом команды. Тем не менее, для неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 выглядит невероятно на ПК.