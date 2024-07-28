Неофициальный порт Marvel's Spider-Man 2 для ПК теперь выглядит почти так же хорошо, как официальная версия для PS5

Team Brazil выпустила новую версию 1.5.2 своего неофициального порта Marvel’s Spider-Man 2 для ПК. Эта версия, похоже, почти так же хороша, как официальная версия для PS5, и ниже вы можете найти видео сравнения между ними.
Как мы видим в этом сравнении, неофициальный порт для ПК выглядит почти так же хорошо, как официальная версия для PS5. Поскольку версия для ПК может работать в исходном разрешении 4K, она выглядит четче, чем версия для PS5.
Однако в версии для ПК все еще отсутствуют некоторые эффекты шейдеров и освещения. Так что она пока не идеальна. Давайте также не забывать, что это видео сравнивает определенную область. В других областях может не быть еще большего количества шейдеров или могут быть различные графические сбои.
Мало того, моддеры не реализовала должным образом — по крайней мере, пока — какие-либо эффекты трассировки лучей. Прямо сейчас, версия DX11, по-видимому, является основным фокусом команды. Тем не менее, для неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 выглядит невероятно на ПК.
Ща лучше станет сони ее и анонсирует))
Кто полностью прошел ПК версию ?Как впечатления?
Отличные
еще бы это в игру превратить а не бессюжетную бредятину очередную душить про суперхреноя который уже всех достал 🪤
о, неадекват вернулся. надолго ли?)
По последним портам Сони на ПК. Можно сказать что вроде неофициальный порт еще и не требует F16C как некоторые официальные порты.
не версия может работать а железо позволяет ей работать в постоянном 4K а не в динамическом.
Кстати в PC порте дисплеи что на клетке что на мониторах имеют изображение в PS5 этого нет. Однако мне например волосяной покров а именно шерсть на костюме главного плохиша больше понравилось по качеству на PS5.
Кто не знал... игра уже давно в зелёном магазине лежит полёживает.
Что такое зеленый магазин? Торрент? Так она пол года если не больше лежит там.
Пусть еще лежит. Я не думаю, что порт идеальный, может что подрехтуют еще.
Да она весит что-то в районе 200гб, кому она нужна в таком виде.
уже давно 90 весит
90 весит репак , после установки 200