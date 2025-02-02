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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 1 262 оценки

Несмотря на посредственное качество, ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 принёс Sony более 8 млн. долларов

monk70
Новости

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчики Insomniac Games и Nixxes Software выпустили версию Marvel's Spider-Man 2 для ПК в прошедший четверг. Порт получил резкие отзывы в Steam, и теперь игра входит в число самых слабых релизов PlayStation на этой платформе.

На данный момент Marvel’s Spider-Man 2 получила около 4000 отзывов в Steam, почти 57% из которых положительные. Причина неоднозначных отзывов заключается в ряде технических проблем, с которыми, по-видимому, сталкивается порт игры для ПК.

Несмотря на посредственное качество порта, игра принесла более 8 млн. долларов всего лишь за 2 дня продаж в январе. Тираж составил более 150 тыс. копий.

7
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
Aila_210

Поиграв в пиратку не пожалел что не купил. Настолько насильно сони кормят игроков гов... повесткой что я в ахере. Делать безликого Моралеса главным героем а Паркера второстепенным (в лучшем случае), просто плевок в лицо игрокам и лично Стэну Ли. Не говоря о том что все девушки в игре просто уродки, а единственная красивая Черная Кошка лесбиянка. Кто еще не играл - не советую

14
Шмоня Натанзон
все девушки в игре просто уродки

И шо? Это тебе не симулятор ананиста Стеллар Блэйд) Ты видел красивых баб в РДР2?

-20
Dark1994 Шмоня Натанзон

Ну так-то бабы там были в основном приятные, в чп реально караул, особенно глухонемая макака.

6
AndralStormborn Шмоня Натанзон

В играх можно делать персонажей красивыми, потому что это искусство. Это касается и женских и мужских персонажей. Играют, прежде всего, глазами и увиденное должно радовать глаз, приносить эстетическое наслаждение.

В реале тоже можно часто встречать красивых, ухоженных людей, если вы конечно вращаетесь в приличном обществе, а не живете среди маргиналов, опущенцев и вырожденцев.

8
Шмоня Натанзон Dark1994
Ну так-то бабы там были в основном приятные

Это ты про пропитых из салунов? А может ты про шмар из банды Датча говоришь которые одна другой краше?)

-5
crim11 Шмоня Натанзон

Видел, Мэри линтон как

0
goodneighbor

150k продаж за три дня... Великие эксклюзивы от Сойни 🤭

2
Шмоня Натанзон

Пфф, это им на раз жопу подтереть.

1
SexualHarassmentPanda

Капец конечно она на удивление скучная. В какой то момент я был уверен, что на следующей миссии меня пошлют в библиотеку весело провести время за книгами. Представьте себе игру про бэтмена где пол игры вам нужно играть за Брюса Вейна и ходить на работу на корпоративные совещания. Я тоже согласен с тем, что тут явно повестка свою роль сыграла.Всё максимально стерильное все просто извиняются перед друг другом и говорят о своих чувствах. Такое ощущение что задания, сюжет и диалоги писала мать 5летнего ребёнка.

В первой части женщина кошка была беременна а тут она говорит что ей нужно срочно свалить во Францию что бы помочь своей девушке :/

1
Zloimamont

Она не была беременна. И там она врала про ребенка. Она соврала чтоб манипулировать Питером. Ну и она би. А не лесби.

0
Real Slim Shady

На безрыбье и рак рыба, всё что можно сказать про игры от Сони.

0
Unicorling

Тогда про игры сони в таком контексте можно написать - не рыба не мясо

-1
Лицо со шрамом

Я покупал на ютубе за бесплатно , там и прошел . В принципе норм, проходняк.

0
My life is a game

можешь и пиратку сейчас скачать бесплатно)

2
Рикочико

А потом здесь сидят, жалуются что в играх мыло)

1
kotasha

От куда цифры? В стиме ещё есть форма возврата, в таком состояния не приемлема продавать ток рефаунд.

0
Темный-Властелин

вложить пару сотен тысяч и получить 8 млн, отличная сделка))))

0
Yoshemitsu

Кто там кукарекал что рекламы нет? А она нужна?

0
Igor9544

спасибо тебе сони за пк порты я тебя люблю

-2
Рикочико

Но ведь Пука боярам не нужно же консольное кинцо(

0
1barac9U7ada7

Игра класс! Видимо не без косяков, но с кем не бывает) Всё поправят вот увидите. Игроки кстати по тихоньку оценку в стим улучшают.

-11
My life is a game

Какой то шрифт у тебя жесткий глазу
И почему цены в долларах?)

-4
1barac9U7ada7 My life is a game

почему цены в долларах явно не ко МНЕ вопрос)

-5
My life is a game 1barac9U7ada7

а какой у тебя регион?

-5
1barac9U7ada7 My life is a game

регион у меня регионский)

-3
Рикочико 1barac9U7ada7

Майор, у нас тут подозрительный рецидивист. 🫡

1
My life is a game

Отлично, не зря занес свои копейки получается, надеюсь это смотивирует и дальше порты делать Сони

-16
Алан Битаров

Как бы их не смотивировало дальше выпускать сломанные порты.

8
My life is a game Алан Битаров

Хз лично у меня никаких проблем не было

-9
Евгений Кондратенко Алан Битаров

Я не знаю зачем вы играете на релизе. Уже давно понятно, что любой ПК порт будет страдать от проблем на релизе. А вы бежите покупать как-будто на вас цифровых копий игры не хватит.

0
My life is a game Евгений Кондратенко

хз проблем лично не видел
играем на релизе скорее всего, потому что жизнь штука короткая и время дороже всех денег, мало что случится, а ты так и не поиграл в игру которую ждал(это относится и к другим хобби)

-2
XeNTRoN

Уже поздно.Сони решили завязать с Пк.Demon Souls и Gran Turismo 7 уже отменили.The last of us 2 будет последней игрой Сони на пк.Слишком плохо стали продаваться игры Сони на пк.

-5