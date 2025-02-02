Несмотря на посредственное качество, ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 принёс Sony более 8 млн. долларов

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчики Insomniac Games и Nixxes Software выпустили версию Marvel's Spider-Man 2 для ПК в прошедший четверг. Порт получил резкие отзывы в Steam, и теперь игра входит в число самых слабых релизов PlayStation на этой платформе.

На данный момент Marvel’s Spider-Man 2 получила около 4000 отзывов в Steam, почти 57% из которых положительные. Причина неоднозначных отзывов заключается в ряде технических проблем, с которыми, по-видимому, сталкивается порт игры для ПК.

Несмотря на посредственное качество порта, игра принесла более 8 млн. долларов всего лишь за 2 дня продаж в январе. Тираж составил более 150 тыс. копий.