Несмотря на посредственное качество, ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 принёс Sony более 8 млн. долларов

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчики Insomniac Games и Nixxes Software выпустили версию Marvel's Spider-Man 2 для ПК в прошедший четверг. Порт получил резкие отзывы в Steam, и теперь игра входит в число самых слабых релизов PlayStation на этой платформе.
На данный момент Marvel’s Spider-Man 2 получила около 4000 отзывов в Steam, почти 57% из которых положительные. Причина неоднозначных отзывов заключается в ряде технических проблем, с которыми, по-видимому, сталкивается порт игры для ПК.
Несмотря на посредственное качество порта, игра принесла более 8 млн. долларов всего лишь за 2 дня продаж в январе. Тираж составил более 150 тыс. копий.
Поиграв в пиратку не пожалел что не купил. Настолько насильно сони кормят игроков гов... повесткой что я в ахере. Делать безликого Моралеса главным героем а Паркера второстепенным (в лучшем случае), просто плевок в лицо игрокам и лично Стэну Ли. Не говоря о том что все девушки в игре просто уродки, а единственная красивая Черная Кошка лесбиянка. Кто еще не играл - не советую
И шо? Это тебе не симулятор ананиста Стеллар Блэйд) Ты видел красивых баб в РДР2?
Ну так-то бабы там были в основном приятные, в чп реально караул, особенно глухонемая макака.
В играх можно делать персонажей красивыми, потому что это искусство. Это касается и женских и мужских персонажей. Играют, прежде всего, глазами и увиденное должно радовать глаз, приносить эстетическое наслаждение.
В реале тоже можно часто встречать красивых, ухоженных людей, если вы конечно вращаетесь в приличном обществе, а не живете среди маргиналов, опущенцев и вырожденцев.
Это ты про пропитых из салунов? А может ты про шмар из банды Датча говоришь которые одна другой краше?)
Видел, Мэри линтон как
150k продаж за три дня... Великие эксклюзивы от Сойни 🤭
Пфф, это им на раз жопу подтереть.
Капец конечно она на удивление скучная. В какой то момент я был уверен, что на следующей миссии меня пошлют в библиотеку весело провести время за книгами. Представьте себе игру про бэтмена где пол игры вам нужно играть за Брюса Вейна и ходить на работу на корпоративные совещания. Я тоже согласен с тем, что тут явно повестка свою роль сыграла.Всё максимально стерильное все просто извиняются перед друг другом и говорят о своих чувствах. Такое ощущение что задания, сюжет и диалоги писала мать 5летнего ребёнка.
В первой части женщина кошка была беременна а тут она говорит что ей нужно срочно свалить во Францию что бы помочь своей девушке :/
Она не была беременна. И там она врала про ребенка. Она соврала чтоб манипулировать Питером. Ну и она би. А не лесби.
На безрыбье и рак рыба, всё что можно сказать про игры от Сони.
Тогда про игры сони в таком контексте можно написать - не рыба не мясо
Я покупал на ютубе за бесплатно , там и прошел . В принципе норм, проходняк.
можешь и пиратку сейчас скачать бесплатно)
А потом здесь сидят, жалуются что в играх мыло)
От куда цифры? В стиме ещё есть форма возврата, в таком состояния не приемлема продавать ток рефаунд.
вложить пару сотен тысяч и получить 8 млн, отличная сделка))))
Кто там кукарекал что рекламы нет? А она нужна?
спасибо тебе сони за пк порты я тебя люблю
Но ведь Пука боярам не нужно же консольное кинцо(
Игра класс! Видимо не без косяков, но с кем не бывает) Всё поправят вот увидите. Игроки кстати по тихоньку оценку в стим улучшают.
Какой то шрифт у тебя жесткий глазу
И почему цены в долларах?)
почему цены в долларах явно не ко МНЕ вопрос)
а какой у тебя регион?
регион у меня регионский)
Майор, у нас тут подозрительный рецидивист. 🫡
Отлично, не зря занес свои копейки получается, надеюсь это смотивирует и дальше порты делать Сони
Как бы их не смотивировало дальше выпускать сломанные порты.
Хз лично у меня никаких проблем не было
Я не знаю зачем вы играете на релизе. Уже давно понятно, что любой ПК порт будет страдать от проблем на релизе. А вы бежите покупать как-будто на вас цифровых копий игры не хватит.
хз проблем лично не видел
играем на релизе скорее всего, потому что жизнь штука короткая и время дороже всех денег, мало что случится, а ты так и не поиграл в игру которую ждал(это относится и к другим хобби)
Уже поздно.Сони решили завязать с Пк.Demon Souls и Gran Turismo 7 уже отменили.The last of us 2 будет последней игрой Сони на пк.Слишком плохо стали продаваться игры Сони на пк.