Новое обновление Marvel's Spider-Man 2 повышает стабильность и исправляет проблемы с быстрым перемещением

Компания Insomniac Games выпустила новое обновление для Marvel's Spider-Man 2, которое вносит ряд улучшений в стабильность игры. Обновление решает проблемы, возникшие в игре (по сообщениям пользователей) с выходом обновления для PS5 Pro.

Версия 1.004.001 является всего лишь небольшим хотфиксом, но занимает 1,34 ГБ на SSD-диске консоли. Его основное изменение касается внесения изменений в систему быстрого перемещения, благодаря которым больше не должно возникать никаких мерцаний в определенных областях карты.

Также в обновлении исправлена ошибка, из-за которой маска продвинутого технологического костюма Майлза Моралеса отображалась белым цветом. В примечаниях также упоминаются улучшения стабильности и локализации.

Marvel's Spider-Man 2 доступна для PS5, а на PC игра выйдет 30 января 2025 года.