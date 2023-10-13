Новые изображения Marvel's Spider-Man 2 демонстрируют скины Бруклин 2099 и Кумо ©

По случаю нью-йоркского Comic Con 2023 года компания Insomniac Games решила впервые показать публике два костюма, которые игроки смогут отыскать в Marvel's Spider-Man 2.

Речь идёт о Бруклин 2099 и Кумо, двух скинах, которые игроки Marvel's Spider-Man 2 смогут разблокировать во время приключения и которые, вероятно, также будут связаны с уникальными способностями. Первый — великолепный футуристический серый костюм с некоторыми деталями, подсвеченными красным, среди которых мы видим глаза и паука на груди.

Второй представляет собой восточный скин, состоящий исключительно из штанов и шлема, а также демонстрирует богатую коллекцию татуировок.

Следует отметить, что оба костюма не будут эксклюзивными для покупателей цифрового Deluxe-издания игры, но могут быть разблокированы любым владельцем игры. Однако, к сожалению, разработчики не раскрыли, каковы будут требования для ношения этих костюмов.