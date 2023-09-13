Новые подробности и впечатления СМИ о Marvel's Spider-Man 2 появятся 15 сентября ©

До релиза Marvel's Spider-Man 2 осталось меньше полутора месяцев, и хотя Insomniac и Sony уже продемонстрировали довольно много всего за последние месяцы, а ее запуск уже не за горами, есть много желающих поделиться новыми подробностями.

Insomniac Games подтвердила, что недавно пригласила прессу и создателей контента сыграть в Marvel’s Spider-Man 2 на мероприятии в Лос-Анджелесе. Это означает, что вы можете рассчитывать на превью и впечатления от долгожданного продолжения, которое появится у нескольких изданий и у создателей контента позднее на этой неделе, в пятницу, 15 сентября, в 18 МСК. Можно с уверенностью предположить, что также будет выпущено множество новых деталей игрового процесса и видеороликов.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5.