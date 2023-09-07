Новые постеры Marvel's Spider-Man 2 демонстрируют костюм симбиота и Ящера ©

Insomniac Games представила еще пару постеров к игре Marvel’s Spider-Man 2, которая выйдет на PS5 20 октября.

Знаменитый черный костюм Человека-паука — это то, чего поклонники уже давно ждали во вселенной Insomniac, и в Marvel’s Spider-Man 2 Питер Паркер действительно будет носить этот костюм, наполненный симбиотами.

Костюм Симбиота, конечно же, будет сопровождаться не только изменениями игрового процесса, которые дадут игрокам контроль над гораздо более могущественным Человеком-пауком, но и принесет с собой изменения в историю, благодаря более темному тону, чем предыдущие игры.

Между тем, Insomniac также представила постер, в котором основное внимание уделяется доктору Курту Коннорсу, также известному как Ящер, который был показан в игровом процессе Marvel’s Spider-Man 2 ранее в этом году. На постере, который вы можете увидеть ниже, он изображен в своей последней форме.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5.