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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 1 000 оценок

Новые ролики Marvel's Spider-Man 2 и Ratchet and Clank: Rift Apart демонстрируют усовершенствования для PS5 Pro

butcher69
Новости

Insomniac Games продолжает впечатлять как одна из ведущих студий PlayStation на поколении PS5. В преддверии выхода PS5 Pro студия подготовила обновления для своих хитов Marvel's Spider-Man 2 и Ratchet and Clank: Rift Apart, показав улучшения, которые будут доступны на новой консоли.

В обоих играх добавлены новые режимы Fidelity Pro и Performance Pro, которые значительно улучшат графику и производительность. Одним из главных изменений стала усовершенствованная трассировка лучей, благодаря которой игры будут выглядеть ещё более реалистично.

Эти обновления дают представление о том, как PS5 Pro улучшит игровой процесс, увеличив детализацию и плавность анимаций. Sony подтвердила, что после выхода консоли, который состоится 7 ноября, 40-50 игр получат аналогичные улучшения.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК в конце января 2025 года

Помимо обновлений для PS5 Pro, Insomniac Games также анонсировала выход Marvel's Spider-Man 2 на ПК, который состоится 30 января, что ещё больше расширит аудиторию этой популярной игры.

-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
OtherAlatar

ничего особенного не заметил

1
1barac9U7ada7

Кстати МНЕ удивительно что свой хит Marvel's Spider-Man 2 Sony на равне с PS5 Pro не выпускает сразу ПК-версию а ждёт января? 2025 года. А то годный был бы подарок игрокам на новый.

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