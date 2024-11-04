Новые ролики Marvel's Spider-Man 2 и Ratchet and Clank: Rift Apart демонстрируют усовершенствования для PS5 Pro

Insomniac Games продолжает впечатлять как одна из ведущих студий PlayStation на поколении PS5. В преддверии выхода PS5 Pro студия подготовила обновления для своих хитов Marvel's Spider-Man 2 и Ratchet and Clank: Rift Apart, показав улучшения, которые будут доступны на новой консоли.

В обоих играх добавлены новые режимы Fidelity Pro и Performance Pro, которые значительно улучшат графику и производительность. Одним из главных изменений стала усовершенствованная трассировка лучей, благодаря которой игры будут выглядеть ещё более реалистично.

Эти обновления дают представление о том, как PS5 Pro улучшит игровой процесс, увеличив детализацию и плавность анимаций. Sony подтвердила, что после выхода консоли, который состоится 7 ноября, 40-50 игр получат аналогичные улучшения.

Помимо обновлений для PS5 Pro, Insomniac Games также анонсировала выход Marvel's Spider-Man 2 на ПК, который состоится 30 января, что ещё больше расширит аудиторию этой популярной игры.