Новый ролик Marvel's Spider-Man 2 посвятили сравнению Нью-Йорка с версией города из первой части

Продолжение приключений Питера Паркера и Майлза Моралеса, которые вновь сталкиваются с многочисленными противниками. На этот раз им придётся сразиться с Крейвеном-охотником, опасным и безжалостным злодеем, который приехал в Нью-Йорк в поисках достойного противника. Крейвен и его пособники охотятся за доктором Куртом Коннорсом, бывшим учёным, который превратился в чудовищного Ящера. Питер и Майлз должны защитить учёного и не дать Крейвену осуществить свои злые планы.