Новый ролик Marvel's Spider-Man 2 посвятили сравнению Нью-Йорка с версией города из первой части

Портал IGN выпустил видеоролик, посвященный Marvel’s Spider-Man 2, в котором проведено сравнение игрового Нью-Йорка с версией города из ремастера Marvel’s Spider-Man (2018) для PS5.
Геймплей в обеих версиях был записан в 4K, чтобы наглядно продемонстрировать разницу в графике, детализации и окружении. Важно отметить, что карта в сиквеле почти вдвое больше по размерам, чем в оригинале. Авторы видео специально посетили несколько одинаковых локаций, доступных в обеих играх, чтобы подчеркнуть разницу в качестве.